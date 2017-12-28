FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davasında, savunması alınan sanığın ifadesine tepki gösteren mahkeme başkanı, "Bugüne kadar haberdar olan yok zaten. 15 Temmuz'da bu kadar adam uzaydan geldi herhalde." dedi.

İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamı konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılandığı davada, sanıkların savunmaları alınıyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binada yapılan duruşmada, tutuklu sanık Nihat Çengel'in savunmasının alınmasından sonra çapraz sorgusuna geçildi.

Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, "Terör suçu işlendiğini öğrendin. O gece darbeye karşı neden mücadele etmedin?" sorusuna sanık Çengel, "Trafikte kaldım. Birliğe gidemedim. Amirlerim 'Evine gidebilirsin' dedi. Evime gittim." diye cevap verdi.

Bunun üzerine Başkan Öztürk, "İç Hizmetler Kanunu'na göre Cumhuriyet'e ve Anayasa'ya sadakat etmen gerekiyor. Terörle mücadele senin yükümlülüğün." dedi.

Sanık Çengel'in de "Trafikteydim. Herhangi bir yere hareket etme durumum yoktu." demesi üzerine Başkan Öztürk, "O gece darbeyi engelleyen vatandaş emir mi aldı?" sorusunu yöneltti. Buna cevap olarak Çengel, "Tek başıma gösterebileceğim reaksiyon yoktu." ifadelerini kullandı.

Üye Hakim Bengü Ersoy'un, "17 Temmuz Pazar günü 'Birliğe gel' diyorlar sana o emre uymuyorsun. 15 Temmuz'da 'Evine git' emrine uyuyorsun. Neden?" sorusu üzerine Çengel, "Amirim 'Evine git' dedi. Pazar günü yaşanan olaylar aksettirildiğinde bana gitmedim. İnsanların katlinden sorumlu olacağımdan gitmedim." şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Savcısının, "Silahların bulunduğu sandıktaki asma kilidi, şifreli kilitle neden değiştirdin? Böyle bir usul var mı askeriyede?" sorusu üzerine Çengel, "Şifreli kilitle değiştirme usulü yok. Emniyet gereği daha iyi olacağını düşündüm." diye konuştu.

"15 Temmuz'da bu kadar adam uzaydan geldi herhalde"

Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, "FETÖ mensubu senin bildiğin kişiler var mıydı, birlikte?" sorusuna da sanık Çengel, "Ben bu zamana kadar tespit etmedim. Etseydim, sıralı amirlerime söylerdim." dedi.

Mahkeme Başkanı Öztürk, bu cevap üzerine, "Bugüne kadar haberdar olan yok zaten. 15 Temmuz'da bu kadar adam uzaydan geldi herhalde." şeklinde konuştu.

Duruşma sırasında söz alan sanık Hakan Egemen'in, mahkeme başkanına yargılamanın gidişatıyla ilgili endişelerinin olduğunu söylemesi üzerine Başkan Öztürk, "Bizim mahkememizi herkes tanıyor. Olaylara ilişkin yargılama yapıyoruz. Burada diğer sanıklara tesir etmene izin vermem. Burada gözlemliyorum, herkesi duyuyorum ben. Salonda hiyerarşik yapıya izin vermem." şeklinde konuştu.

Çengel'in savunmasının tamamlanmasının ardından, diğer tutuklu sanık Hüseyin Yazıcı'nın savunmasının alınmasına geçildi.

Sanık Yazıcı, savunmasında, hiçbir şekilde illegal emir almadığını, 15 Temmuz 2016'da mesai bittikten sonra alışveriş merkezine gittiğini, çıkışta trafikte kaldığını, Hakan Egemen'in kendisini aradığını, Beykoz'dan Kavacık'a yöneldiklerini, daha sonra Egemen'in arayarak "Size gerek kalmadı." dediğini aktardı.

Yolda oldukları sürede Kuzey Saha Komutanlığı'ndan "Birliğe dönün." mesajı geldiğini anlatan sanık Yazıcı, "Birileri tarafından kullanılmamak için gitmedim. Levent Özcan'ı aradım, evinin müsait olup olmadığını sordum. O da müsait olduğunu belirtti. Saat 00.00 sıralarında Özcan'ın evine gittik. Geceyi orada geçirdik. Öğlen evden çıktım. Avrupa Yakası'ndaki evime geçtim." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Öztürk, "Neden birliğe gitmiyorsun. İstanbul'da geziyorsunuz, bazı bilgileriniz var. Arkadaşının evine gidebiliyorsun. Birliğin olduğu yerde trafik yok." demesi üzerine sanık Yazıcı, "Ortalık karışıktı. Biz aralardan gittik." dedi.

Muhabir: Melike Gallenkuş, Mustafa Hatipoğlu, Hüseyin Kulaoğlu