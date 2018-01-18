2,5 yaşındaki Utku Baran babasının madalyasını aldı

İZMİR/MARDİN/OSMANİYE/YALOVA

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Cumhurbaşkanlığınca 19 şehit ailesi ve 3 gaziye gönderilen Devlet Övünç Madalyası'nı düzenlenen törenle takdim etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra şehitler ve gaziler hakkında hazırlanan sinevizyon gösterisi izlendi.

Vali Ayyıldız, burada yaptığı konuşmada İslam'da peygamberlikten sonra insanoğlunun ulaşabileceği en yüce mertebenin şehitlik makamı olduğunu söyledi. Ayyıldız, bölücü terör örgütünün hain tuzaklarına,15 Temmuz gibi ihanet girişimlerine ve çeşitli kargaşa operasyonlarına rağmen milletin devletiyle bütünleşerek yoluna devam ettiğini vurguladı.

Bu coğrafyanın kutsal olduğunu bildiklerini belirten Ayyıldız, şöyle devam etti:

"Türkiye’yi terör örgütleri, terör eylemleri ve teröristlerle terbiye edeceğini sananlar beyhude uğraşıyor. Türk milleti şehitliğin en yüce mertebe olduğuna inanan bir millet, bu yolda da kendisini ispat eden bir millettir. Vatan topraklarına emanet ettiğimiz her şehidimiz, devlet ve millet olarak varlığımız ve birliğimizin mührü, kilididir."

Ayyıldız'ın konuşmasının ardından törene katılan protokol üyeleri, şehit aileleri ve gazilere Cumhurbaşkanlığınca gönderilen Devlet Övünç Madalyalarını takdim etti.

Topçuoğlu'nun madalyasını 2,5 yaşındaki oğlu aldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden 2015 yılında evinden otomobille birliğine gittiği sırada terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Tolga Topçuoğlu'nun madalyası Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin tarafından şehidin 2,5 yaşındaki oğlu Utku Baran Topçuoğlu'na verildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2015'te teröristlerle girdiği çatışmada şehadet mertebesine ulaşan özel harekat polisi Atilla Güneş'in madalyası ise askeri okul öğrencisi oğlu Alperen Güneş'e verildi.

Yakınlarının övünç madalyalarını alan şehit yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Törene MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı.

"Eşimle gurur duyuyorum"

2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerin açtığı ateşle vurulan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan emniyet amiri Doğan Sakarya'nın eşi Habibi Sakarya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eşimle gurur duyuyorum. İnsanlar bir şekilde yaşıyor, anasız, babasız, eşsiz ve evlatsız... Ama ne bu topraksız ne de bayraksız.... Bütün şehitlere minnettarız." dedi.

Fırat Kalkanı harekatında, terör örgütü DEAŞ'ın El Bab'daki intihar saldırısında şehit olan Astsubay Furkan Yavaş'ın babası Süleyman Sırrı Yavaş da kahraman oğluyla gurur duyduğunu aktardı.

Oğlunun mesleğinin çok sevdiğini anlatan anne Zeynep Yavaş ise "İçi yanan bir anneyim ama oğlumla gurur duyuyorum. Allah böyle bir kader yazmış, biz de kabullendik." diye konuştu.

Mardin'de madalya töreni

Mardin'de 2 şehit ailesi ile gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Valilikte düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehitler ile gazi hakkında hazırlanan sinevizyon gösterisi izlenirken, şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Vali Mustafa Yaman, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit düşen Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında görevli Velit Bekdaş, Nusaybin ilçesinde 24 Ağustos 2015'te babasının evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Yakup Mete'nin ailesi ile 15 Temmuz gazisi Mustafa Atlı'ya Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.

"Allah bizlere de şehitliği nasip etsin"

Şehidin babası Abdulkadir Bekdaş törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

Şehitlik mertebesinin önemine işaret eden Bekdaş, şöyle konuştu:

"Devletimiz daim olsun. Hem Allah yolunda hem de vatanı için şehit oldu, Allah'a şükürler olsun. Şehit olduktan bir hafta sonra onu rüyada görmüşler. Kendisinin cennetin en yüksek yerlerinde olduğunu, annesine üzülmemesi gerektiğini söylemiş. Ben bu anlamda çok mutluyum. Allah bizlere de şehitliği nasip etsin."

Şehidin ablası Diyap Mete de tören dolayısıyla duygulu anlar yaşadığını dile getirerek, "Devletin başı sağ olsun." dedi.

"Uğrunda ölemedik ama gazi olduk"

15 Temmuz gazisi Mustafa Atlı da hain darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yakınlarında sol omzundan yaralandığını söyledi.

Sağlığının iyiye gittiğini aktaran Atlı, şunları kaydetti:

"Bugün bizlere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Gerçekten müthiş bir duygu. Rabbime binlerce kez şükrediyorum, bu duyguyu tattık. Vatan, uğrunda ölen varsa vatandır. Uğrunda ölemedik ama gazi olduk. Vatan sağ olsun. Bir değil bin canımız vatana feda olsun."

Osmaniye'deki tören

Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, Osmaniye'de 3 gazi ve 18 şehit yakınına törenle takdim edildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşma yapan Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, şunları kaydetti:

"Şehitlik makamının ne kadar ulvi bir makam olduğunu bilen bu millet, birçok defa bu topraklar için sınanmış fakat her defasında 'Toprak, uğrunda ölen varsa vatandır' anlayışıyla 'ya şehit ya gazi' demiş ama asla bu kadim ve necip topraklara namahrem eli değdirtmemiştir. Bugün bizler bu topraklar üzerinde bağımsız ve özgür bir şekilde gezebiliyorsak, vatan, bayrak din ve mukaddesatı uğruna vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için en değerli varlıkları olan canlarını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir."

Bu toprakların ilelebet bu millete ait kalacağını vurgulayan Coşkun, "Şundan asla şüpheniz olmasın ki evladına kına yakıp vatan savunması için göreve yollayan anneler olduğu müddetçe, bu vatan toprağı kıyamete kadar bizde kalacak, bu devlet ebedi müddet var olacak ve bu semalarda al bayrak ebediyen dalgalanacaktır Allah’ın izniyle. Şehitler ordusuna selam olsun o şehitleri doğuran analara, o şehitlerin eşlerine ve yetimlerine selam olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'na layık görülen gazi ve şehitlerin öz geçmişleri okundu. Bazı şehit yakınları bu sırada gözyaşlarını tutamadı.

Tören, Vali Coşkun'un 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbe girişimine engel olmaya çalışırken yaralanan 3 gazi ve terörle mücadele sırasında şehit olan 18 şehidin yakınlarına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etmesiyle son buldu.

Yalova'daki tören

Yalova'da, "Fırat Kalkanı Harekatı" sırasında şehit edilen Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın ailesine, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Şehit Yalçın'ın ailesine "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verilmesi nedeniyle Uygulama Oteli'nde tören düzenlendi.

Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, törende şehidin babası Şemsettin Yalçın'a, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.

Törene, Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür ile şehit ve gazi derneklerinin yöneticileri de katıldı.

Bartın'daki tören

Bartın'da Cumhurbaşkanlığınca 3 şehit ailesine gönderilen Devlet Övünç Madalyası Bartın Valisi Nusret Dirim tarafından düzenlenen törenle takdim edildi.

Valilik tarafından Garnizon Komutanlığı Subay Gazinosunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bartın Valisi Nusret Dirim, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarih boyunca birçok güçlüğü aşarak bugünlere geldiğini ve bin yıllık geçmişiyle coğrafya üzerinde milyonlarca şehit verdiğini söyledi.

"Adeta şehitlerin kanıyla sulayarak vatan, yurt edindik ve bu topraklar üzerinde ilelebet yaşama kararlılığındayız." diyen Dirim, şöyle devam etti:

"Görüyoruz ki bu coğrafyada varlığımızı devam etmemize engel olmak isteyen güçler var. Hangi maskeyle gelirse gelsinler, artık onları çok iyi tanıyoruz. Bazen FETÖ, bazen PKK, bazen DEAŞ maskesiyle geliyorlar ama biz biliyoruz ki bunların arkasında bizim bu coğrafyadaki varlığımızı engellemek isteyen güçler var. Şükürler olsun, bunların hepsiyle Türk milleti tek yürek olarak mücadele ediyor ve bugünlerde verdiğimiz bu mücadelenin de üstesinden başarıyla geleceğimize inanıyorum."

Türk milletinin varlığını devam ettirme adına bedeller ödediğini ve bunun acı bir durum olduğunu da dile getiren Dirim, şunları kaydetti:

"Ancak şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin hatıralarını, onların bıraktığı emaneti bizler devralıyoruz. Şehitlerimizin yakınları, eşleri, çocukları, anne, babaları, kardeşleri artık devletimizin ve milletimizin emaneti. Biz onların emanetine en güzel şekilde sahip çıkacağız. Bu coğrafyadaki varlığımızı istemeyenler bilsinler ki, yine 10 binlerce vatan evladı gözünü kırpmadan ülkenin varlığı, bağımsızlığı ve bekası için canını feda etmeye hazır bir şekilde bekliyor. Ben bu duygular içerisinde madalyalarını bugün tevcih edeceğimiz şehitlerimizi, bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

Vali Dirim, konuşmasının ardından, şehit 2015'de Şırnak’ta şehit düşen Uğur Akyer, 2016'da Hakkari’de şehit düşen Ayhan Erdoğan ve 2016'da Diyarbakır’da şehit düşen Serkan Talan'ın ailesine Devlet Övünç Madalyalarını ve Beratını takdim etti.

Törene Garnizon Komutanı Deniz Piyade Albay Vedat Selvitop, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Muğla'daki tören

Muğla Valisi Esengül Civelek, 5 şehit ailesi ve 2 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı törenle takdim etti.

Menteşe ilçesinde bir restoranda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Civelek, törende yaptığı konuşmada, şehitlerin emaneti olan aziz vatanı sonsuza dek koruyacaklarını söyledi.

Şehit yakınları ve aileleri ile gazilere devlet ve millet adına şükranlarını sunan Civelek, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz bizim istiklalimizin ve şanlı tarihimizin sembolleridir. Her karışı şehit kanıyla sulanmış bu mukaddes vatan toprakları üzerinde bağımsız, özgürce, huzur, barış, birlik ve beraberlik içerisinde var olan onurlu yaşamımızı aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz."

Civelek'in konuşmasının ardından, şehit aileleri ve gazilere Cumhurbaşkanlığınca gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Törende, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 11 Kasım 2015'de terör örgütü PKK mensuplarının saldırısında şehit düşen Jandarma Teğmen Altuğ Pek'in beratı annesi Fatma Pek'e verildi.

29 Eylül 2016'da Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerce bomba yüklü kamyonla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan ve hastanede şehit olan polis memuru Sefa Altınsoy'un beratını ise babası Faruk Altınsoy aldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca mevkisinde 6 Eylül 2015'te terör örgütü PKK mensuplarının düzenlediği saldırıda şehit düşen sözleşmeli piyade er Adnan Ergen'in beratı, babası Mehmet Ergen'e takdim edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında sivil memur olarak 17 Şubat 2016'da teröristlerce askeri servis araçlarına yönelik yapılan bombalı saldırıda şehit olan Orçun Munyas'ın beratı babası Mehmet Nuri Munyas'a verildi.

'Şehit eşi beratı çocuğuyla aldı"

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 30 Eylül 2016'da düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Yüzbaşı Özgür Özekin'in beratını, eşi Müge Özekin 2 yaşındaki oğlu Yiğit Pars ile birlikte aldı.

Programda Gazi Piyade Uzman Çavuş Vedat Tuğ ile Gazi Piyade er Onur Çolak'a beratları Vali Civelek tarafından takdim edildi. Çolak'ın beratını tedavisi nedeniyle annesi Zennube Yaşar Akburak aldı.

Yakınlarının övünç madalyalarını alan şehit yakınları, gözyaşlarını tutamadı.

Hatıra fotoğrafı çekilen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Alay Komutan Vekili Albay Numan Öksüz de katıldı.

Antalya'daki tören

Antalya'da düzenlenen törenle 14 şehit yakını ve 4 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve beratı verildi.

"Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde Vali Münir Karaloğlu ile eşi Sevim Karaloğlu, Garnizon Komutanı Albay Tahir Savran, Antalya Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

Öğle yemeğinin ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duayla başlayan programda konuşan Vali Karaloğlu, bu topraklar üzerinde bağımsız ve hür bir şekilde yaşanabilmesi için canlarını ve kanlarını veren şehitleri rahmet ve şükranla yad ettiğini belirtti.

"Bu toprağı vatan kılmak için 1071'den bugüne çok sayıda şehidimizin kanı, gazimizin kahramanlığı var. Bu topraklar kolay vatan kılınmadı, kolay da muhafaza edilmiyor. Hala mücadelemiz devam ediyor, devam edecek." diyen Karaloğlu, Türk milletinin büyük bir tarihi olduğunu anlattı.

Sadece tarih yazan değil, tarih yapan bir millet olunduğunu aktaran Karaloğlu, şunları söyledi:

"Bizim yazdığımız tarihi değiştirmeye kimsenin kolay kolay gücü yetmez. Dün de bugün de bu topraklarda mücadele vardı, yarın da olacak. 15 Temmuz'da üzerinde gömleğiyle ayağında terliğiyle topun, tüfeğin, savaş uçağının karşısına çıkan ruh ile Malazgirt'te, Çanakkale'de ecdadımızın kararlığı aynıydı."

Karaloğlu, 15 Temmuz gecesindeki gibi hainlere hiçbir zaman fırsat verilmeyeceğini de vurguladığı konuşmasında, şehit ve gazilerin vatan toprağı, bayrak ve millet için yaptıklarının karşılığını ödemenin mümkün olmadığını ifade etti.

Övünç madalyasını, 7 yaşındaki oğlu aldı

Konuşmaların ardından Karaloğlu, terörle mücadelede şehit düşen polis memurları Abdullah Ümit Sercan, Coşkun Nazilli, Furkan Çelik, İbrahim Halil Aksoy, Kazım Esmer, Ömer Faruk Aydın, Serkan Çölkesen; 15 Temmuz'da şehit düşen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç ve Yasin Naci Ağaroğlu, askerler Barış Akkabak, Hüseyin Gökhan Eriç, Mehmet Düzenli, Serdar Akın, Uğur Yıldız'ın yakınları ile gaziler Kadir Buran, Yusuf Güngör, Ramazan Sancaktar ve Tolga Yıldırım'a devlet övünç madalyaları ile beratlarını verdi.

Şehit Abdullah Ümit Sercan'ın madalyasını 7 yaşındaki oğlu Ali ile eşi Özay Sercan'ın alması davetlileri duygulandırdı.

Muhabir: Tezcan Ekizler, Halil İbrahim Sincar, Muzaffer Çağlıyaner, Yavuz Emrah Sever, Selim Bostancı, Durmuş Genç, Ayşe Yıldız