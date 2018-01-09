'28 Şubat davasının kısa zamanda sonuçlanmasını arzu ediyoruz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı, 28 Şubat davasına ilişkin, "Arzu ediyoruz ki bu dava en kısa zamanda sonuçlanır ve 28 Şubat'ın bir seneidevriyesine daha gelirken, inşallah adaletin tecellisine daha yaklaşmış oluruz." dedi.

Fotoğraf: AA/Muhammed Selim Korkutata

ANKARA

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir süre "28 Şubat" davasını izleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli ve Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan ile birlikte Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Davada sanıkların savunmalarının dinlendiğini hatırlatan Kavakcı, adaletin en kısa zamanda yerini bulmasını ümit ettiklerini söyledi. Kavakcı, şöyle konuştu:

"28 Şubat'ta hayalleri üzerinden tanklarla geçilenler, gelecekleri yerle bir edilenler bugünleri sabırla beklediler. Onlar sabrederek, asil bir şekilde direniş sergilediler. Arzu ediyoruz ki bu dava en kısa zamanda sonuçlanır ve 28 Şubat'ın bir seneidevriyesine daha gelirken, inşallah adaletin tecellisine daha da yaklaşmış oluruz."

Kavakcı, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davaları da takip ettiklerini, bu davaların bir kısmında sonuçların alınmaya başlandığını dile getirerek, "Aynı 28 Şubat darbesinde olduğu gibi FETÖ darbe girişiminde de hainlerin en kısa zamanda adalet karşısında cevaplarını almalarını" temenni etti.

"Zamanında yargılayabilseydik..."

AK Parti İstanbul Milletvekili Benli de "28 Şubat davasının, Türkiye'de bir daha postmodern darbe, e-darbe, modern darbe tarzında darbeleri kimsenin bir daha aklına getiremeyeceğini göstermesi açısından önemli olduğunu" vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Sonuçta eğer 1980 ihtilalini yapan kişileri ya da 1960 ihtilalini yapan insanları zamanında yargılayabilseydik, tüm Türkiye'ye zarar veren eylemlerinden cezalarını çekebilselerdi, ne 1980 darbesindeki ne 28 Şubat darbesindeki acılar yaşanırdı. Sincan'da tankları yürüten, 'Demokrasiye balans ayarı yaptık' diyen, '28 Şubat bin yıl sürecek' diyecek kadar ego sahibi olan insanlar, yüz binlerce kişinin haklarını ihlal ederken, onların haklarını kullanmasını engellerken aynı zamanda da 26 bankanın kapatılıp, bütün Türkiye'nin o borcu ödemesine sebebiyet veren insanlar yargılandığında, bundan sonra darbe yapmayı düşünenler, şunu düşünecekler: Aradan kaç sene geçerse geçsin, ben bir suç işlersem bunun cezasını çekerim. Bana göre 28 Şubat darbesinin yargılanması, 15 Temmuz davalarındaki sanıkların yargılanması kadar önemli. Çünkü bütün Türkiye'ye mesaj veriliyor. Eğer bir hukuksuzluk olursa, millet iradesine karşı bir hareket söz konusu olursa, ne kadar güçlü olursanız olun, hukuka aykırı eyleminizi ne kadar uzun süre sürdürebilmiş olursanız olun, önünde sonunda yargı önünde hesap vermek zorundasınız.

Muhabir: Barış Kılıç