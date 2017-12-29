81 ilde eş zamanlı yeni yıl uygulaması

İçişleri Bakanlığınca, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmelerini sağlamak amacıyla 81 ilde eş zamanlı trafik ve asayiş uygulamaları Trakya'da başladı.

EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da polis ve jandarma personelinin katılımıyla trafik ve asayiş uygulaması yapılıyor.

Edirne'de 90 personelle kentin giriş ve çıkışlarında denetimler gerçekleştiriliyor.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nca kent merkezinde 13 noktada ve 7 ilçede uygulamalar gerçekleştirildi.

255 polis ve 200 jandarma personelinin katılımıyla, yılbaşı öncesi ve sonrası için halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükununun sağlanması, meydana gelebilecek asayiş ve terör olaylarını önlemek amacıyla denetimler yapıldı.

Tekirdağ'da da 70 personel uygulamalarını sürdürüyor.

Uygulamada, ekipler şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri ile şüphelenilen araçlarda arama yaptı.

Ayrıca uygulamada evraklarında noksanlık bulunan araç sürücülerine cezai işlem yapıldı.

Muhabir: Özgün Tiran,Salih Baran,Mesut Karaduman