AFAD Başkanı Güllüoğlu ve Türk Kızılayı Genel Müdürü Altan Azez'de

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu (solda) ve Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan (sağda), Suriye'nin Azez bölgesinde kurulacak yeni çadır kentlerin arazilerinde inceleme yaptı. Fotoğraf: AA/ Emin Sansar

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Suriye’nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terörden arındırılan bölgede yapılması planlanan çadır kentler hakkında "İlk olarak göçün Azez tarafına, Fırat Kalkanı bölgesine doğru olabileceğini tahmin ediyoruz. Burada da gelecek olan farklı sayılara göre, 3-4 ayrı noktada yerler belirledik. Her biri birbirinden farklı kapasitelerde." dedi.

AFAD Başkanı Güllüoğlu ve Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yeni yapılması planlanan çadır kentlerin arazileriyle ilgili incelemelerde bulunarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Güllüoğlu, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, Zeytin Dalı Harekatı sonrası olası göç hareketiyle ilgili hazırlıkların daha önce yapıldığını belirterek, olası bir göç hareketinde hangi noktaların içeride kullanabileceğini incelemek için çalışmalarda bulunduklarını ifade etti.

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü ve AFAD'dan gelen görevlilerin içeride yaptığı ve bundan sonra yapılması gereken hazırlıkları incelemek üzere bölgede bulunduklarını söyleyen Güllüoğlu, Fırat Kalkanı bölgesindeki çalışmaların son 1,5 yılda çok aşama kaydettiğini vurguladı.

Güllüoğlu, bu bölgede birçok hizmeti yeniden canlandırdıklarını, şimdi de Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra yapılacak hizmetler konusunda çalışmalara devam ettiklerini dile getirerek, "İlk olarak göçün Azez tarafına, Fırat Kalkanı bölgesine doğru olabileceğini tahmin ediyoruz. Burada da gelecek olan farklı sayılara göre, 3-4 ayrı noktada yerler belirledik. Her biri birbirinden farklı kapasitelerde." değerlendirmesinde bulundu.

Temennilerinin, sivillerin en az etkilenmesi olduğuna dikkati çeken Güllüoğlu, olası bir göç hareketine karşı da hazırlıklı olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Güllüoğlu, "Öncelikle Fırat Kalkanı bölgesinde, burada şu an bulunduğumuz nokta ve başka noktalarda gerekli malzemelerin bulundurulması yönünde hazırlıklarımızı yaptık. İdlib tarafına doğru olası bir hareketlenme olursa orada da yine yaptığımız çalışmalar var." diye konuştu.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi Afrin'e yönelik operasyondan sonra da bu bölgeye göç edecek insanlarla ilgili barınma ve gıda gibi diğer hizmetlerin sağlanacağını belirten Altan, şunları kaydetti:

"Bizler, Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) ve Başbakanımızdan (Binali Yıldırım) aldığımız talimatlarla, Afrin'in içinde de hayatın bir an önce normale dönmesine, orada da tekrar sağlık ve eğitim hizmetinin bir an önce ayağa kaldırılmasına yönelik, bekliyoruz ki içeride bir an önce güvenlik sağlansın ve normal hayata dönecekleri hizmet sunalım. Ama o insanlar bu tarafa geldiğinde de başta barınma ihtiyacı olmak üzere sonrasında gıda ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için hazırlıklarımızı yaptık. Temennimiz, aynı Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi bu bölgenin bir an önce normal hayata kavuşması, insanların kendi köylerine dönmesi. Bugüne kadar 100 binden fazla insan Fırat Kalkanı'ndan sonra farklı kapılardan ve farklı zamanlarda köylerine döndü. Bu bizim de istediğimiz bir şey. Herkes kendi vatanında özgürce barış içinde yaşasın istiyoruz. Afrin'deki güvenli bölgenin de inşallah buna hizmet edeceğini düşünüyoruz."

