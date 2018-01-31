Afgan sığınmacılardan gönüllü askerlik başvurusu

AKSARAY

Aksaray'da yaşayan Afganistan uyruklu sığınmacılar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"na destek vermek için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Yaklaşık 150 Afgan sığınmacı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelerek, Türk ve Afgan bayraklarıyla Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek verdi.

"Zeytin Dalı Harekatı'nı sonuna kadar destekliyoruz" dövizleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşit Dostum'un fotoğraflarını taşıyan gruptakiler, gönüllü askerlik için dilekçe doldurdu.

"Türkiye, her zaman biz Afganistanlılara sahip çıktı"

Grup adına açıklama yapan Abdullah Nazari, bugüne kadar kendilerine çok yardımcı olan Türkiye'ye vefa borçları olduğunu söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılmaya hazır olduklarını vurgulayan Nazari, şöyle konuştu:

"Burada toplanan herkes Afganistan mücahitleridir ve bugüne kadar birçok savaşta yer aldılar. Bizler şu an Türkiye'ye candan destek vermeye hazırız. Cepheye giderek savaşabiliriz. Türkiye, her zaman biz Afganistanlılara sahip çıktı, kucak açtı. Biz de karşılığını savaşarak vermeye hazırız."

Tekbirler getiren gruptakiler, daha sonra askerlik şubesine giderek dilekçelerini teslim etti.

Muhabir: Turan Kazak