Çorum'da yerel bir gazetenin çağrısı üzerine sabah namazında Ulucami'de bir araya gelen vatandaşlar, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyon hazırlığı için "sefer ve zafer" duası yaptı.

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Çorum'da yerel bir gazetenin çağrısı üzerine sabah namazında Ulucami'de bir araya gelen vatandaşlar, Türkiye'nin olası Afrin operasyonunda yer alacak askerler için dua etti.

Kentte Çorum Hakimiyet Gazetesi tarafından organize edilen ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından da desteklenen "Afrin için sefer ve zafer duası" etkinliği kapsamında Ulucami'de program düzenlendi.

Sabah namazının kılınmasının ardından Ulu Cami baş imam hatibi Mustafa Gökmen ve hafız Ramazan Şen tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Programda daha sonra Türkiye'nin Afrin'deki PYD/PKK terör örgütünün hedeflerine yönelik muhtemel harekatına katılacak güvenlik güçleri için dua edildi.

Ellerini semaya açarak Türk askeri ve devlet yöneticileri için dua eden vatandaşlar, olası Afrin operasyonunun Türkiye'nin bekası için hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu ile bazı kurum amirleri, çeşitli sendika, sivil toplum ve mesleki örgütlerin temsilcilerinin de katıldığı programın ardından vatandaşlara, Akşemseddin Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından çorba ikram edildi.

Muhabir: Gazi Nogay