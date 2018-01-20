Afrin'deki PYD/PKK mevzilerine topçu atışı

KİLİS/HATAY
Suriye'deki terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki mevzilerine Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) top atışı yapıldı.
Sınırın Kilis-Hatay hattında konuşlu TSK birlikleri, Afrin'deki terör örgütü mevzilerine öğle saatlerinden bu yana aralıklarla en az 10 atış yaptı.
Patlama sesleri, Suriye sınırındaki bazı Türk köylerinden de duyuldu.
15 atış daha yapıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK hedefleri topçu atışlarıyla vuruldu.
Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınır birliklerinden terör yuvalarına en az 15 atış yapıldı.
Afrin kırsalındaki birçok noktadan dumanların yükseldiği görüldü.
Muhabir: Mehmet Yılmaz Güldaş,Hilmi Tunahan Karakaya,Hakan Can Şahin