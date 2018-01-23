Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde, tarih sayfalarına büyük bir destanın daha eklendiğini belirterek, "Siz bize istiklalimizi hediye ettiniz yeniden." dedi.

ANKARA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Altındağ Belediyesi Kültür Sarayında düzenlenen, "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni"nde yaptığı konuşmada, şehitlerin emanetlerine sahip çıktıklarını, bugünden sonra da sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

Şehitlerin aziz vatan için canlarını feda etmekten bir an için çekinmediğini dile getiren Kaya, vatan için canını feda etmeyi bir aşk olarak gören, ölüme seve seve gidenlerin bulunduğunu söyledi. Kaya, böyle evlatlar yetiştiren şehit annelerinin çok değerli olduğunu kaydetti.

Bakan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar olduğu gibi bin yıldır bu topraklarda barış, adalet, huzur içinde yaşıyoruz. Nice destanlar yazdık Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da. Milletimiz yine 15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını duyar duymaz meydanlara düştü. O gece sizler büyük bir destanı daha eklediniz tarih sayfalarımıza. O gece sokaklara çıkan tüm kadınlarımızla, gençlerimizle, yaşlılarımızla tüm milletimizle gurur duyuyoruz. Siz bize istiklalimizi hediye ettiniz yeniden. Hain darbe girişimini püskürten bu asil millet, halkın gücünün tankın gücünden çok daha üstün olduğunu dünyaya gösterdi."

Kaya, yurt dışında bir milletin elinde silahı, gücü olmadan iman gücüyle tankları durdurmasını, helikopter ateşlerine bedenini siper etmesini anlamakta güçlük çekenler olduğunu söyledi.

"Bizi biz yapan değerlerin başında şehitlik ve gazilik kurumu geliyor"

Ankara Valisi Ercan Topaca da programda 326 şehit yakını ve gaziye devlet övünç madalyası ve beratının tevcih edileceğini söyledi.

Şehitlik ve gaziliğin önemine değinen Topaca, "Bizi biz yapan değerlerin başında şehitlik ve gazilik kurumu gelmektedir." dedi.

Gazilere ve şehit yakınlarına devletin vefa borcunu ödemeye çalıştığını ifade eden Topaca, devlet övünç madalyası ve beratı tevcih töreninin de bu kapsamda yapıldığını belirtti. Topaca, Afrin’de şehit olan Musa Özalkan'a Allah’tan rahmet ailesine başsağlığı diledi.

"Dün gazi olduk bugün şehit olmaya hazırız"

Topaca'nın konuşması sırasında, gazi İbrahim Ethem Tokatlıoğlu sahneye çıkarak Afrin’e gitmek istediğini dile getirdi.

15 Temmuz gazisi Tokatlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün gazi olduk bugün şehit olmaya hazırız. Kahraman Türk ordumuzun yanındayız. Cumhurbaşkanımız emretsin Suriye'ye gideriz. Ordumuzun her zaman yanında olduğumuz bilmesini istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından, Bakan Kaya ile Vali Topaca şehit yakınları ve gazilere madalyalarını takdim etti.

Muhabir:Merve Yıldızalp