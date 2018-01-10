ANKARA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bakanlıkta, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir araya geldiği basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Basın mensuplarına emekleri için teşekkür eden Kaya, duyarlılıkla yapılan haberler sayesinde birçok aileye ulaştıklarını belirtti.

Kaya, Bakanlığı takip eden kadın muhabir oranının fazlalığından da memnun olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddeti önleme konusundaki çalışmalara ilişkin bir soruya karşılık Kaya, kadına şiddetle mücadelenin paydaş kurumlarla iş birliği içinde sürdürülebileceğini ifade etti.

"Kadına Şiddetle Mücadele Eylem Planı"nın yürürlükte olduğunu, "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nın da hazırlandığını hatırlatan Kaya, kadına yönelik şiddetle mücadelede koruyucu ve önleyici hizmetlerin artırılması için çalıştıklarını belirtti.

Kaya, "Şiddet uygulamış kişilerle ilgili teknik takip sistemi var. Kelepçe uygulamasında sayı 30'du bunu 600'e çıkaracağız. İl sayısını da 2'den 6'ya çıkardık. Önümüzdeki dönem bunu artırmak için çalışacağız." dedi.

"Güvenlikli bir sitede ev tuttuk"

Kaya, bazı haberlerin üzüntü verici olduğuna, adli mercilerin karar verirken can güvenliği riski olan vakalarda çok daha hassas davranması gerektiğine dikkati çekti.

İstanbul'da bir babanın iki çocuğunu katlettikten sonra kendini öldürdüğünü hatırlatan Kaya, süreç hakkında inceleme başlatıldığını söyledi.

Çocukların annesine, Bakanlık olarak kendilerine başvurduğu andan itibaren, her türlü desteği verdiklerini ifade eden Kaya, kendi isteğiyle Bakanlığın şiddet önleme merkezinden ayrılan anneye, güvenlikli bir sitede ev tutulduğunu aktardı.

Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok güvenli üst düzey korumalı konukevlerimiz, sığınma evlerimiz var. Ben şiddete maruz kalan tüm kadınlarımıza buradan tekrar çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen kadın konukevlerimize başvurun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimize başvurun. Oralar, 7/24 güvenlikli, ciddi anlamda yüksek güvenlikli önlemlerin alındığı merkezler. Her türlü desteğimizle yanınızdayız. Hiçbir kadının, çocuğun en ufak bir zarar görmesini istemiyoruz. Bunun için de merkezlerimizin kapasitesini artırarak çalışmalarımıza devam ediyoruz."

"Daha duyarlı yayıncılık örneği bekliyoruz"

"Şiddete karşı sıfır tolerans" ilkesiyle çalışmalarını yürüttüklerini belirten Kaya, gerekli mevzuat düzenlemelerini yaptıklarını, uygulama noktasında Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve medya ile birlikte çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Şiddet haberlerinin, "şiddeti azaltıcı" etkisinin bulunmadığını belirten Kaya, haberlerin veriliş biçiminin ve dilinin çok önemli olduğuna işaret etti.

Kaya, "Reyting kaygısıyla şiddet haberlerinin özellikle vahşet içeren haberlerin verilmesine karşıyız. Bu konuda ben tüm medya temsilcilerinden de aynı hassasiyeti bekliyorum. Bu ay içinde RTÜK ile ve bütün kanalların genel yayın yönetmenleriyle bir toplantı planlıyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadelede medyanın paydaşımız olması dolayısıyla bu toplantının da önemli olduğunu düşünüyorum. Reyting kaygısıyla kadına yönelik şiddeti çevirip çevirip kötü bir şekilde vermenin yararı olduğunu düşünmüyoruz." diye konuştu.

Kaya, bu konuda çok daha hassas ve duyarlı bir yayıncılık örneği beklediğini söyledi.

"İyi hal indirimi bizim açımızdan kabul edilemez"

"Bazı meslek gruplarında artan cinsel istismarların önlenmesi için bakanlıkların bir araya gelip çalışma yapacağı söylenmişti. Bu çalışma başladı mı?" sorusu üzerine Kaya, özellikle çocuklarla ilgili bazı meslek gruplarında dünyada uygulanan bir sistem olduğunu söyledi.

Çocuklara yönelik hizmet veren iş gruplarında bu hizmeti veren kişilerin sicil kayıtlarının takibinin yapıldığı bir sistem bulunduğunu ifade eden Kaya, "Çocuklarla ilgili tüm meslek gruplarında sicil kaydı tutulması ve bunun düzenli periyodik olarak istenmesi... Bugün dünyanın birçok ülkesinde bu şekilde yapılıyor. Bu konuda bir çalışma yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Kaya, yargılama dönemindeki "iyi hal uygulaması" konusunda Adalet Bakanı ile görüştüğünü aktardı. Kendisine bunun kanunen düzeltilebileceğinin söylendiğini ifade eden Kaya, "İyi hal indirimi denen şeyin, özellikle bazı davalarda ismen böyle geçse de uygulanması bizim açımızdan da kabul edilemez bir durum. Bununla ilgili de çalışma yürütüyoruz." dedi.

Ailede şiddet söz konusuysa çocuklara da koruma kararının olması gerektiğinin altını çizen Kaya, bu konudaki çalışmaların da hassasiyetle sürdürüleceğini vurguladı.



Muhabir: Merve Yıldızalp