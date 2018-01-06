Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, artık her türlü bilgi paylaşımının sınır tanımaksızın dolaşıma açık vaziyette olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, zehir evlerimizin içine girmiş durumda." dedi.

İSTANBUL

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Üsküdar Belediyesi ile Bilişim ve İnovasyon Derneği tarafından düzenlenen "Ailelerde Teknoloji Kullanım Kültürü Semineri"nde yaptığı konuşmada, bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatın her alanında büyük kolaylıklar sağladığını ve bilgiye erişimin artık parmakların ucunda olduğunu söyledi.

Kaya, Türkiye olarak, son yıllarda sanayi ve teknoloji alanında önemli bir değişim ve dönüşüm süreci yaşandığını, ulaşmak istenilen her türlü bilginin eldeki cep telefonu kadar yakın olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor, bizlere inanılmaz imkan ve fırsatlar sunuyor. Diğer taraftan, teknolojinin birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini de doğru analiz etmemiz gerekiyor. İnternet ortamında zararlı içerikler, kötü amaçlı kullanıcılar toplum hayatında olduğu gibi sanal dünyada da çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimizi tehdit ediyor. Çocuklarımızın sanal dünyada tıpkı gerçek dünyadaki gibi korunması için onları internet kullanımı konusunda eğitmek ve bilinçlendirmek zorundayız.

Henüz 2 yaşındaki çocuklarımızı susturmak için eline tablet ya da cep telefonunu vererek, onlara iyilik yapmıyoruz. Aksine çocuklarımızın hem fiziki hem de ruh sağlığını büyük bir tehlikeye atıyoruz. Çocuklarımızı teknoloji ile buluşturmadan önce yaşının uygunluğunu gözetmek durumundayız. Çocuklarımız farkında olmadan tek tuşla son derece zararlı içeriklere maruz kalabiliyor. Artık her türlü bilgi paylaşımı, maalesef sınır tanımaksızın dolaşıma açık vaziyette. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, zehir evlerimizin içine girmiş durumda. Bu nedenle, aileler ve öğretmenler olarak üzerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bugün teknoloji, internet bağımlılığı tıpkı uyuşturucu bağımlılığı gibi çocuklarımızı tehdit ediyor."

Kaya, Bakanlık olarak aile ve toplum sağlığını korumak için uyuşturucu, alkol bağımlılığıyla mücadelede gösterdikleri kararlılığı teknoloji bağımlılığı konusunda da gösterdiklerini belirterek, bu nedenle diğer bakanlıklarla birlikte "Bağımlılıkla Mücadele Kurulu"nu oluşturduklarını söyledi.

Özellikle okullarda hazırlanan Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planlarının uygulanmasını önemsediklerini ifade eden Kaya, bağımlılıkla mücadelede elde edecekleri başarıda yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının üstlendiği rolün çok önemli olduğunu vurguladı.

"Sosyal Medya Çalışma Grubu kurduk"

Bakanlık olarak medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, olumlu içeriklerini teşvik etmek ve aileleri doğru içeriği kullanmak yönünde bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Kaya, "Yayın hizmetlerinde ailenin ve çocukların korunması ilkesini gözeterek, ailenin bütünlüğü, sürekliliğiyle çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel, ahlaki gelişimlerini destekleyecek nitelikteki aile, çocuk dostu yapım ve dizileri, teşvik etmek amacıyla RTÜK ve Bakanlığımız iş birliğinde çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Kaya, Bakanlık olarak "Aile Eğitim Programları" kapsamında medya alanında yer alan modüller ile ailelerin ve bireylerin medya karşısında "bilişsel", "duyuşsal" ve "etik" açıdan donanımlı ve güçlü olabilmelerini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Söz konusu eğitim programı ile medya imkanlarından en üst seviyede faydalanmalarına, gelebilecek zararları da en aza indirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmalarına katkıda bulunmayı amaçladıklarını aktaran Kaya, "Oluşturulan programda medyayı tanımak ve kavramak, bilinçli medya kullanımıyla aile ve internet modülleri yer alıyor. Bakanlığımız bünyesinde 'Sosyal Medya Çalışma Grubu' kurduk. Bu grup, çocukların dijital oyunlar ve sosyal medya üzerinden karşılaşabilecekleri risklerin tespit edilmesi çalışmaları ile önleyici amaçlı çalışmalar yürütüyor." diye konuştu.



Muhabir: Semra Orkan