Alperen Ocaklarından ABD'nin 'Sınır Güvenliği Gücü' kararına tepki

Fotoğraf: AA/Erçin Top

ANKARA

Alperen Ocakları Ankara İl Başkanlığı, ABD'nin Suriye'de sözde "Sınır Güvenliği Gücü" kurma planını protesto etmek amacıyla ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı.

Alperen Ocakları Ankara İl Başkanı Mehmet Zahid Ayan, burada yaptığı açıklamada, ABD'nin PYD'yi Suriye'de iç savaşın çıktığı günden beri silahlandırdığını ve kendisine müttefik kabul ettiğini belirterek, "Küresel terörist ABD, önüne yal koyduğu, boynuna tasma taktığı köpeklerini en son teknoloji silahlarla donatarak devletimize ve milletimize kafa tutmakta, sınırlarımız dibinde tehdit haline gelen terörist oluşumları alenen destekleyerek terör seviciliğini her fırsatta göstermektedir." dedi.

ABD sözcüsünün 30 bin teröristle sözde sınır güvenlik gücü kuracağını açıklamasının teröristleri desteklediğinin açıkça göstergesi olduğunu ifade eden Ayan, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde terör bölgesi kurma çalışması olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin sınır güvenliği ve ülke menfaatleri için Suriye'nin kuzeyinde operasyonlar gerçekleştireceğini söyleyen Ayan, "Devletimizin ve hükümetimizin başta Afrin olmak üzere, sonrasında da tüm PYD bölgelerine kararlı bir askeri harekat gerçekleştirmesi elzem hale gelmiş ve bunun neticesinde şanlı ordumuz Afrin'i kuşatmıştır. Devletimizin ve hükümetimizin PYD-PKK bölgelerine yönelik yapacağı askeri hareketi destekliyoruz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından Ayan ve beraberindekiler, slogan eşliğinde ABD Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı.

Muhabir: Aykut Karadağ