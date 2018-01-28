Alperen Ocakları'ndan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Alperen Ocakları öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşları tarafından harekatın başarılı olması ve şehitler için Eyüp Sultan Camisi'nde mevlit okutuldu.

İSTANBUL

Alperen Ocakları öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Eyüp Sultan Camisi'nde, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başarılı olması ve şehitler için mevlit okutuldu, dua edildi.

Ellerinde Türk ve Doğu Türkistan bayraklarıyla camiye gelen sivil toplum kuruluşları mensupları, harekatın başarısı için dua etti. Okunan mevlit ve duaların ardından katılımcılar tekbirler eşliğinde Eyüp Sultan Meydanı'na yürüdü.

Burada gazetecilere açıklama yapan Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, TSK'nin Afrin'de çok önemli bir operasyon gerçekleştirdiğini belirterek, "Yanı başımızda Amerika tarafından desteklenen terör örgütleri PYD ve YPG, kanton bölgeler oluşturarak adeta korsan bir terör devleti oluşturmuştur. Bu korsan terör devletine karşı Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak asla seyirci kalamazdık." dedi.

"Gerekirse vatanımızı korumak için mücadele ederiz, savaşırız"

Operasyonun Afrin ile sınırlı kalmaması, burada başarı elde edildikten sonra Münbiç'e doğru ilerleyerek terör örgütlerinin kökünün kazınması gerektiğini dile getiren Mican, "911 kilometrelik güney sınırımız terör örgütleri tarafından adeta kuşatılmıştır. Bu durum ülkemizin bekasına tehdit teşkil etmekte. Buna karşı yapılan operasyonu sonuna kadar destekliyoruz. Her zaman dualarımızla devletimizin ve askerimizin yanındayız. Bizlere gerek duyulması halinde bizler de en ön safta Allah, Allah diyerek vatanımızı korumak için mücadele ederiz, savaşırız." diye konuştu.

Mican, harekat başladıktan sonra pek çok kişinin askerliğe alınmak için başvurmasının çok sevindirici olduğunu belirterek, "Bütün dünyanın bunu iyi bilmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin sınır uçlarına dokunduğunuz takdirde vatandaş kellesini koltuğuna alır, namus bildiği vatanı için şehadete gülerek tekbirlerle koşar. Onun için bu haklı mücadeleyi burada Doğu Türkistanlı, Kerküklü kardeşlerimiz de destekliyor." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Adem Demir