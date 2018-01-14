Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, "Başkent'te kısa vadede bir su problemi görülmüyor. Gerede projesi devreye girdiğinde ve inşallah yağışlar da devam ederse, Kızılırmak’tan su almayı keseceğiz." dedi.

ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Tuna, önceliğinin Ankara'ya hizmet etmek olduğunu, belediyeciliğin siyasi çekişmelerin yeri olmadığını belirtti.

Tuna, Ankara'da kısa vadede bir su sıkıntısı beklenmediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yıl sonuna doğru Gerede projesi tamamlanmış olacak. Faaliyete geçtiğinde Ankara’daki su ihtiyacını yüzeysel sulardan karşılamış olacağız. Kızılırmak ve Gerede suyu arasında tat farkı var ancak Kızılırmak suyunda sağlık açısından hiçbir endişeye gerek yok, sıkıntı yok. Sadece hoş bir içimi yok. Başkent'te kısa vadede bir su problemi de görülmüyor. Gerede projesi devreye girdiğinde ve inşallah yağışlar da devam ederse Kızılırmak’tan su almayı keseceğiz."

"Rant esaslı imar kesinlikle olmayacak"

Ranta dayalı yüksek bina yapılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Tuna, "Rant esaslı bir imar kesinlikle artık olmayacak. Bu durum yok, öldü artık. Bazı özel projeler, kamu binaları olabilir, kentsel dönüşüm alanında olabilir ama bu bir ahenk içinde olmalı. İlla yüksek bina olmasın demek de değil ama yatay mimari esas olacak" ifadelerini kullandı.

"Çukurambar'dan taşınmalar başlayacak"

Tuna, Çukurambar semtindeki yüksek binaların, trafik yoğunluğu ve otopark sorunu nedeniyle beş, on yıl içinde taşınmaların başlayacağını, ofislerin kapanacağını ve plansız yapılan AVM'lerin de benzer durumu yaşayacağı uyarısında bulunarak, Başkent'te kent estetiğini bozan yüksek binalardan bazılarının tıraşlandığını hatırlattı.

Esenboğa'ya metro hattı

Esenboğa Havalimanı'na metro hattının yapılması konusunda tüm çalışmaların hızlandığını aktaran Tuna, "Başbakanımıza da Ulaştırma Bakanımıza da güzergah konusunda yeni bir önerimiz oldu. Nüfus yoğunluğuna bakarak, Siteler bölgesinden dolaşarak havaalanına gitmesini bizzat talep ettim. Uygun görüldü. Bu yol 36 km idi yeni güzergahla birlikte 10,12 km kadar ilave olacak. Bir tarih veremem ama inşallah ihale edilir ve düzgün firmalar iştirak eder." değerlendirmesinde bulundu.

"Hayvan satışı engellenmeli"

Sokakta başı boş gezen hayvanlar konusundaki şikayetlerin çok yönlü bir konu olduğuna, pet-shoplarda hayvan satışının engellenmesi gerektiğine işaret eden Tuna, şunları kaydetti:

"Çocuk istiyor alıyorlar sonra hevesleri geçince sokağa bırakıyorlar. Hayvanları bu yerlerden değil de hayvan barınaklarından temin etmelerinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Sokak hayvanlarının denetim altında olması lazım, ilçe belediyelerle çalışıyoruz bu konuda. Yine de çok tarafı var bu işin. Büyükşehir olarak ne yapmamız gerekiyorsa yaparız."

Muhabir: Muhammed Ali Toruntay