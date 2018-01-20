Antalya'da 'gaybubet evi' operasyonu: 4 gözaltı

ANTALYA

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evleri"ne yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "gaybubet evi"nde kalanlara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi.

Belirlenen 3 eve düzenlenen operasyonda, Yrd. Doç. Dr. Selçuk U. ile kardeşi Ali U, öğretmenler Ahmet D. ve Erkan B. gözaltına alındı.

Evlerdeki aramalarda 15 bin lira ile bin 500 doların yanı sıra cep telefonları, taşınabilir modemler, 3 tablet, el yazması dokümanlar, örgütsel kitaplar ve 4 taşınabilir bellek ele geçirildi.

Antalya'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunduğu öğrenilen zanlılar emniyete götürüldü.

Muhabir: Süleyman Elçin