Antalya'da kar ve deniz keyfi bir arada

Kemer'de vatandaşlar ve turistler sahilde denize girerken, 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nda ise kar keyfi yaşanıyor.

ANTALYA

Antalya'nın Kemer ilçesinde vatandaşlar ve turistler ocak ayında aynı gün içerisinde hem denize girme hem de kar topu oynama fırsatı buluyor.

Ziyaretçilerine farklı alternatifler sunan Türk turizminin başkenti Antalya, coğrafi yapısı itibarıyla vatandaşlara ve turistlere ocak ayında denizin yanı sıra yüksek kesimlerde kar keyfi sunuyor.

Hava sıcaklığının 10, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Kemer ilçesinde vatandaşlar ve turistler denize girdi. Yurdun büyük bir bölümünde soğuk hava etkili olmasına rağmen ilçedeki Ayışığı plajında güneşli havayı fırsat bilenler denizin tadını çıkarttı.

İlçedeki 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'nda da vatandaşlar karın keyfini yaşadı. Teleferikle çıkılan dağın zirvesinde Beydağları'nın eşsiz manzarasını izleyenler kar topu oynadı.

Olympos Teleferik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Koyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde denize girenlerin Tahtalı Dağı'nın zirvesinde kar yapma imkanı da elde ettiğini söyledi.

Zirvede sıcaklığın 5 derece olduğunu ifade eden Koyuncu, "Kışın genel olarak Güney Kore, Avrupa, Arap ve yerli misafirleri ağırlıyoruz. Antalya'da kış aylarında kar fazla olmadığı için misafirler genelde burayı tercih ediyor. Biz de misafirlerimize en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Muhabir: Yunus İçen