Antalya'daki FETÖ operasyonunda 8 askeri personel tutuklandı

ANTALYA
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamı" oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, 27 Aralık 2017'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri bugün tamamlandı.
Şüpheliler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muhabir: Gülsem Adam