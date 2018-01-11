Atatürk Havalimanında yeni güvenlik önlemleri alınacak

Antalya'ya giden uçaklara biletsiz binmeye çalıştığı sırada kabin ekibi tarafından fark edilen R.K'nin karıştığı olayın ardından Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'ndeki kontrol noktalarında bazı düzenlemelere gidilecek.

İSTANBUL

Atatürk Havalimanında, özel bir havayolu şirketinin Antalya'ya giden uçağına biletsiz binmeye çalıştığı sırada kabin ekibi tarafından fark edilen, bu olaydan önce de başka bir firmanın Antalya uçağına da kaçak yollarla binmek isterken tespit edilen R.K'nin karıştığı olayların ardından güvenlik önlemleri artırıldı.

Özel bir havayolu şirketinin Antalya'ya giden uçağına biletsiz binmeye çalıştığı sırada kabin ekibi tarafından fark edilen, bu olaydan önce de başka bir firmanın Antalya uçağına da kaçak yollarla binmek isterken tespit edilen R.K'nin karıştığı olayların ardından havalimanında güvenlik önlemleri artırıldı.

Kız arkadaşını görmek için Antalya'ya gitmek istediği belirlenen R.K.'nin, İç Hatlar Terminali'nde kullanılmadığı dönemde şeritle kapatılan X-Ray cihazının arasından geçerek, biletli yolcuların kontrol edilerek alındığı alana girdiğinin tespit edilmesinin ardından harekete geçildi.

Alınan önlemler kapsamında, X-Ray dedektörlü kapılar, kullanılmadığı durumlarda camla geçişe kapatılacak. Havalimanındaki kontrol noktalarının önlerine güvenlik masası kurulacak.

Öte yandan Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği, olayda sorumluluğu bulunan çalışanlar hakkında da soruşturma başlattı.

Muhabir: İzzet Taşkıran