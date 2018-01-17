AYM raportörü hakkındaki iddia

HSK Başkanı Mehmet Yılmaz Fotoğraf: AA/Raşit Aydoğan

ANKARA

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, gazeteci Mehmet Altan'ın bireysel başvurusuna ilişkin raporu hazırlayana raportör Hüseyin Turan'ın FETÖ soruşturması geçirdiği iddiasıyla ilgili bilgi verdi.

Mehmet Yılmaz, FETÖ'nün darbe girişiminden önce veya sonra yapıyla iltisaklı hakim savcılar hakkında başlatılan inceleme kapsamında hazırlanan listelerde Turan'ın isminin yer almadığını belirtti.

Bu kişiyle ilgili FETÖ ile iltisaklı olduğuna dair en küçük bir delil veya emare bulunmadığını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu kişinin ismi hiçbir listede yer almamış. Girenler çıkanlar arasında dahi yok. FETÖ ile iltisak noktasında listeye girenler, çıkanlar arasında bile yok. Konuyla ilgili 2014 yılında HSYK Genel Kurulu tarafından Malatya'daki Zirve Yayınevi davasındaki hukuki yanlışlar, hatalar üzerine Malatya'da görev alan hakim ve savcılar hakkında soruşturma başlatıldı. 2015 yılında bakan onayından çıktı. Konuyla ilgili bin 500 sayfalık 33 hakim savcıyı kapsayan müfettiş raporu 13 Ekim 2017'de tamamlanmış. Malatya'da görev yapan, hatta hala görevde olan hakim savcılar da bu soruşturma içinde. Bu raportör de o dönemde özgürlük hakimiymiş. Bu nedenle soruşturmaya tabi tutulmuş."

"HSK, en küçük iddiayı bile değerlendirir"

Müfettişlerin tamamladığı raporun HSK Birinci Daire tarafından değerlendirileceğini, dosyada örgüt üyeliğinden değil, örgüt üyesi olmamakla birlikte iştirak iddiasının yer aldığını anlatan Yılmaz, "Yani dosya henüz yeni. Birinci Daire gerekli görürse, cezayı vermek üzere dosyayı İkinci Daireye gönderecek. Daha bize gelmedi. Bu hakim hakkında FETÖ'den hazırlanmış bir dosya yok. Söz konusu haberde belirtildiği gibi FETÖ ile iltisaklı hakimlerle ilgili çalışmalarımızın hiçbirinde ismi yer almamış. Haberde bu kişiyle ilgili böyle bir dosyanın hazırlandığı ve bekletildiği gibi yanlış bir imaj ortaya çıkıyor. HSK, en küçük iddiayı bile değerlendirir. Kurulumuzun FETÖ mücadelesi, dikkat, özen ve kararlılık içinde her zaman devam etmektedir." diye konuştu.

Kurulun, itirafçı beyanlarıyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Yılmaz, FETÖ veya yargıdaki başka bir örgüt ya da görevini suistimal eden kim olursa olsun herkese karşı sıfır toleransla çalıştıklarını, yargıda tekrar güven ikliminin hakim olmasını amaçladıklarını söyledi.

Başkanvekili Yılmaz, raportör Hüseyin Turan'ın isminin de yer aldığı Malatya Zirve Yayınevindeki iddialarla ilgili hazırlanan 33 kişilik 106 klasörü kapsayan dosyada, trafik kazasında hayatını kaybeden Denizli Başsavcısı Mustafa Alper ile şu anda görev yapan hakim savcıların da bulunduğunu bildirdi.

Malatya'da 2012'de görev almış

Bu arada, Anayasa Mahkemesinin, hakkında "hak ihlali" kararı verdiği gazeteci Mehmet Altan'ın bireysel başvurusuna ilişkin raporu hazırlayan raportör Hüseyin Turan, 2012'de Malatya'da "özgürlükler hakimi" olarak görev yaptı. Turan, Anasaya Mahkemesinde ise 2013'ten bu yana raportör olarak çalışıyor.

Hüseyin Turan'ın, Mehmet Altan'ın bireysel başvurusuyla ilgili Anayasa Mahkemesi Genel Kuruluna sunduğu ve bağlayıcı niteliği bulunmayan raporu, "hak ihlali var" ve "ihlal yok" şeklinde iki alternatifli hazırlandığı öğrenildi.

Turan'ın ayrıca Anayasa Mahkemesinin 2015'te kabul edilemez bulduğu, tutuklu Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın yaptığı bireysel başvuru ile Yüksek Mahkemenin Aralık 2017'de ret kararı verdiği HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bireysel başvurularında da raportör olarak görevlendirildiği ve "ret" yönünde rapor hazırladığı belirtildi.