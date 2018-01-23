Bakan Albayrak'tan şehit ailelerine başsağlığı

ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve özel sektör çalışanlarıyla bölgedeki masum insanlar ve Mehmetçik'in hizmetinde olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin, güney sınırlarında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna karşı haklı ve kapsamlı bir operasyon başlattığını vurgulayan Albayrak, bölgedeki tüm insanların barış, huzur ve güvenliği için Afrin'e giden Mehmetçik'e her alanda destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Albayrak, bu kapsamda Toroslar EDAŞ çalışanı Şahin Elitaş'ın da Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kalatepe Mahallesi'nde sınır bölgesinde kurulan AFAD çadırlarının elektrik ihtiyacının karşılanmasında görevlendirildiğini aktardı.

Elitaş'ın çalışırken hain terör örgütü PYD/PKK tarafından atılan roket nedeniyle hayatını kaybettiğini bildiren Albayrak, şunları kaydetti:

"Toroslar EDAŞ çalışanı kardeşimiz Şahin Elitaş, Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi olarak, Rahmet-i Rahman'a yürümüştür. Şahin kardeşimizin ailesi ile yaptığımız taziye görüşmesinde, ailesinin metaneti ve milletimize duaları bizlere bir kez daha ne kadar büyük ve kahraman bir milletin mensubu olduğumuzu gösterdi. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın taziyelerini de ilettik. Bu kutsal görevde şehadete yürüyen Şahin kardeşimizin aziz hatırasına ve emanetlerine sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Bakanlığımız bünyesinde görevlendirdiğimiz, Müsteşar Yardımcımız başkanlığındaki heyet ailemizin tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenecektir."

Bakan Albayrak, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Suriye sınırında terör örgütü unsurlarıyla girilen çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın ailesine de başsağlığı diledi.

Albayrak, "Şehitler tepesini boş bırakmayan iki kahraman kardeşimiz, Şahin ve Musa Astsubaya Rabbim'den rahmet, ailelerine de sabrı cemil niyaz ediyorum. Onlarla birlikte, bu mücadelede Mehmetçiğimize kardeşlik eden Özgür Suriye Ordusu'ndan şehit düşen kardeşlerimize de Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Bu toprakları bize yurt yapan, terörle mücadelede kaybettiğimiz asker, polis, sivil tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.