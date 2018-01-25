Bakan Arslan, Türkiye Ortak Ödeme Platformu'nu anlattı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Türkiye Ortak Ödeme Platformu'na ilişkin "Ortak Ödeme Platformu adı altında güçlü ve kaliteli hizmet veren sistemi bu senenin ikinci yarısında hizmete sunacağız." dedi.

ANKARA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Alanlarında PTT ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi BELBİM'in, bilgi ve iletişim sektöründe Türk Telekom ve Turkcell'in, bankacılıkta Denizbank ile Vakıf Katılım'ın kabiliyetlerini birleştirerek, Ortak Ödeme Platformu adı altında güçlü ve kaliteli hizmet veren sistemi bu senenin ikinci yarısında hizmete sunacağız." dedi.

Bakan Arslan, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Ortak Ödeme Platformu imza töreninde yaptığı konuşmada, projenin ülkeye ve ülke insanlarına hayırlı hizmetler yapılmasına vesile olmasını diledi.

Projenin, ulaştırma ve haberleşme altyapısının millileştirilmesi ve yerlileştirilmesi çalışmalarının bir uygulaması olacağını ifade eden Arslan, bu konuda ciddi mesafeler alındığını söyledi.

Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ulaşım ve haberleşmede 80 yılda yapılamayan, hayal gibi görünen hizmetlerin birkaç yılda gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Bu hizmet kervanının durmaması adına Başbakan Yıldırım'ın talimatlarıyla millileştirme ve yerlileştirmeyle ilgili çok ciddi çalışmalar yaptıklarını dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"Örnek vermek gerekirse hızlı tren rayı yapamazken bugün ülkemizde hızlı tren rayı yapabiliyorsak, kendi demiryolu makasımızı, tekerimizi, kendi hızlı tren ve metro araçlarımızı yapabilen Türkiye haline geldiysek Cumhurbaşkanımızın ve sizin inancınızla himayelerinizin yadsınamaz önemi ve katkısı var, müteşekkiriz. Milli motorumuzu, milli yeni nesil vagonlarımızı üreten, hatta ihraç eden bir ülke haline geldik. Milli Yüksek Hızlı Tren'in yapımıyla ilgili talimatlarınız çerçevesinde de çalışmalarımız yürüyor. Kendi tasarımımız olan ve her türlü testi başarıyla geçen, sertifikalandırılmasını ülke olarak bizim yaptığımız Hürkuş uçağında da yakın zamanda seri üretimi gerçekleştiren ülke haline geleceğiz."

Arslan, Hibrit Lokomotif Projesi'ni başlattıklarını belirterek, Türkiye'nin dünyanın hibrit teknolojisine sahip 3 ülkesinden biri haline geleceğini ifade etti.

Bakan Arslan, ülkenin ULAK ile haberleşme sektöründe yerli ve milli baz istasyonu üretir hale geldiğini, testlerin başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

5G altyapısını millileştirme ve yerlileştirme adına da önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Arslan, "Kendi gözlem uydularını fırlatmış bir ülke olarak Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ni kurduk. Bakanlık olarak biz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Savunma Sanayi Müsteşarlığımız, Türksat 6A'nın imalat çalışmalarına başladık, 2020'de fırlatmış olacağız." diye konuştu.

Türk boğazları bölgesinde hizmet sunan ve başarılı bir şekilde uygulanan Gemi Trafik Sistemi'nin yazılım ve uygulamalarının milli ve yerli imkanlarla geliştirilmesi sürecinin Bakanlık, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Havelsan ve Aselsan iş birliğiyle başlatıldığını belirten Arslan, yeni trafik hizmetlerinin yerli sistemle gerçekleştirileceğini ifade etti.

Vatandaşın hayatını kolaylaştırma, ulaşım ve erişimde altyapıyı millileştirme çabalarının bundan sonra da hız kesmeden devam edeceğini vurgulayan Arslan, bu noktada bankacılık, kargo, bilişim ve e-ticaret sektöründe hızlı bir gelişme sağlayan ve vatandaşa hizmet götüren PTT'nin kendini yenileme ve ülke insanına hizmet için attığı adımların önemli olduğunu söyledi.

Arslan, her insana hizmet götürmek istediklerini, 4 bin 602 PTT iş yeriyle bin 800 banka olmayan noktaya hizmet götürür hale gelindiğini bildirdi.

PTT'nin bugün 396 kurum ve kuruluşun 552 ayrı hizmetini vatandaşların ayağına götürdüğünü anlatan Arslan, kurumun ayda yaklaşık 95 bin işlem yaptığını dile getirdi.

Arslan, alanlarında PTT ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi BELBİM'in, bilgi ve iletişim sektöründe Türk Telekom ve Turkcell'in, bankacılıkta da Denizbank ile Vakıf Katılım'ın kabiliyetlerini birleştirerek Ortak Ödeme Platformu adı altında güçlü ve kaliteli hizmet veren sistemi bu yılın ikinci yarısında hayata geçireceklerini belirtti. Bakan Arslan, emeği geçenlere teşekkür etti.

"İnsanımızın hayatını kolaylaştırmak önemli"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da teknolojinin, insanlığa hizmet ettiği ve teknolojiden istifade edildiği ölçüde değerli olduğunu söyledi.

İstanbul'da günlük 13 milyon 500 bin insanın şehir içinde yolculuk yaptığına dikkati çeken Uysal, "Bu kadar insanımızın hayatını kolaylaştırmak önemli. Vatandaşımız hemen sınırımızda bulunan Kocaeli'de telefon ödemesi yapacağı zaman aynı sistemi kullanamamakta, bankada aynı sıkıntıyı yaşamakta. Vatandaşımıza kaliteli hizmet sunulabilmesi için bu sistem önemli. Bu, gelecekte birçok kolaylığı da beraberinde getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Ahmet Ak, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu tarafından Türkiye Ortak Ödeme Platformu Protokolü imzalandı.

Muhabir: Arife Yıldız Ünal, Ayşe Böcüoğlu Bodur