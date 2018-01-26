Bakan Kaya'dan Zeytin Dalı Harekatı gazilerine ziyaret

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Zeytin Dalı Harekatında yaralanan askerleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

ANKARA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Zeytin Dalı Harekatında yaralanan askerleri ziyaretine ilişkin, "Gazilerimizin moralleri elhamdülillah çok iyi. 'Geri döneceğim', 'Geri dönüp devam edeceğim operasyonlara' diyorlar. Elhamdülillah durumları iyi çok şükür." dedi.

Bakan Kaya, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlattığı, "Zeytin Dalı Harekatı"nda yaralanarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan askerleri ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kaya, ziyaretinde hekimlerden hastanede tedavi gören gazilerle ilgili de bilgi aldığını belirtti.

Kaya, "Gerçekten çok kahraman bir milletin evlatlarıyız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Durumları iyi elhamdülillah, daha da iyi olacaklar. Biz Aile Bakanlığı olarak her zaman şehit ailelerimizin, gazilerimizin yanındayız." diye konuştu.

"Kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz"

Şehit yakınları ve gazileri asla yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Kaya, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın ailesini de dün ziyaret ettiğini aktardı.

Bakan Kaya, "Musa şehidimizin annesi Hatice annemiz, öyle güzel dualar etti ki hem tüm Mehmetçiklerimiz hem vatanımız, milletimiz için. Bu ülkede böyle anneler olduğu sürece hiçbir zaman için bu vatanı kimsenin bölmeye, en ufak bir karış toprağımıza kimsenin el uzatmaya haddi olmayacaktır. Tüm şehit annelerimizin de bu vesileyle ellerinden öpmek istiyorum. Allah kahraman Mehmetçiklerimizi korusun, ayaklarına taş değdirmesin." dedi.

Afrin'de terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Rabb'im yollarını açık etsin inşallah, muzaffer kılsın kahraman ordumuzu. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. 80 milyonunun dua ettiğini biliyoruz. Ben aynı şekilde milletimizin dualarıyla da oradaki askerlerimizin muzaffer kılınmasını temenni ediyorum. Kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz, terör örgütlerinden temizleyeceğiz ve buradaki Suriyeli halkın da orada güvenli olan yerlere geçmesi de bizim temennimiz.

Biz hem sınır güvenliğimizi korumak için hem de ülkemizde yaşayan Suriyelilerin güvenli bir şekilde yurtlarına dönmeleri için oradaki operasyonlarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz. İnşallah kahraman Mehmetçik'imiz çok başarılı olacak. Ona da inanıyoruz, güveniyoruz. Gazilerimizin de moralleri elhamdülillah çok iyi. 'Geri döneceğim', 'Geri dönüp devam edeceğim operasyonlara' diyorlar. Elhamdülillah durumları iyi çok şükür."

Muhabir: Burcu Çalık