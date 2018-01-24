Bakanlık, şehit ve gazi yakınlarını Silivri'de yalnız bırakmıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, şehit yakınları ile gazileri FETÖ davaları sürecinde yalnız bırakmamak, onlara psiko-sosyal ve lojistik destek sağlamak için her gün farklı bir ekiple Silivri'deki duruşma salonlarını adeta mesken tuttu.

İSTANBUL - HÜSEYİN KULAOĞLU

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, şehit yakınları ile gazileri Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) ilgili davalarda yalnız bırakmamak, onlara psiko-sosyal ve lojistik destek sağlamak için her gün farklı bir ekiple Silivri'de bulunuyor.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki duruşma salonlarında yapılan FETÖ davalarını sosyolog, psikolog ve sosyal hizmet uzmanından oluşan en az 10 kişilik ekiple takip eden Bakanlık, şehit yakınları ve gazilere her açıdan destek oluyor.

Darbe davalarını takip etmek isteyen şehit yakınlarını ve gazilerini evlerinden alıp duruşma salonuna getiren ve duruşma bitince de evlerine bırakan ekipler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan iş birliğiyle de her gün bin kişiye yemek veriyor.

Silivri'de Bakanlığın çalışmalarını yürüten İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Selim Çelenk, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla 6 aydan beri her gün Silivri'de olduklarını söyledi.

"Adaletin şahitleri olmak için buradayız." diyen Çelenk, şöyle konuştu:

"O gece olan hadiseleri bizzat yaşatanlar ve yaşayanlar ile mahkeme salonlarında sorgulama neticesinde yapılan değerlendirmelerle bir tarihe tanıklık ediyoruz. Bunlar tarihe düşülecek notlar. İnşallah adaletin şahitleri olmak için de burada beklemeye devam edeceğiz. Bir de o geceyi yaşayan, bizzat o silahın karşısında, o tankın karşısında yara almış insanlarımızın buradaki onurlu ve vakur bir şekilde davalarını takip ettiğini görmek, onların hissiyatına tercümanlık etmek, şahit olmak, destek vermek bizim için ayrı bir onur vesilesidir."

Çelenk, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı çocuk hizmetleri, engelli ve yaşlı hizmetleri, kadına yönelik hizmetler, şehit yakınları ve gazi işlemleri gibi işlerini, sürekli Silivri'de bulundukları için buradan yaptıklarını ifade ederek, şunları anlattı:

"Burayı bir ofis gibi kullanıyoruz. Dosyalar, evraklar, yazılar buraya geliyor, burada imzalarımı atıyorum. Randevuları buraya veriyorum. Böylelikle il ofisini Cağaloğlu'ndan Silivri'ye taşımış oluyoruz. Buradan idare etmeye çalışıyoruz ama bazen acil bir durum, acil bir toplantı olduğunda buradan çıkma durumum da oluyor. Hafta içi buradayım, hafta sonu da bize emanet edilen çocuk, genç, yaşlı, engelli şehit aileleri ve gazilerimizi kuruluşlarında ve evlerinde ziyaret edip takip ediyoruz."