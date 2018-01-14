Balıkçıların inci kefali sevinci

VAN - Yusuf Soyalp

Van Gölü'nde endemik bir tür olan inci kefalinin, proje kapsamında bırakıldığı Erçek Gölü'nde popülasyonunu artırması balıkçıları sevindirdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca (Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı) 1985 yılında başlatılan proje kapsamında Van Gölü'nden alınan yaklaşık bir ton erkek ve dişi inci kefali, kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta ve hiçbir balık türünün yaşamadığı Erçek Gölü'ne bırakıldı. Bu balıklar aradan geçen zamanda göle uyum sağlayarak popülasyonlarını 33 yılda artırdı.

İpekyolu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ercan Çıplak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erçek Gölü'nün Türkiye'nin 13'üncü büyük gölü olduğunu söyledi.

Gölde Bakanlığın 33 yıl önce başlattığı projenin başarıya ulaştığını anlatan Çıplak, "Van Gölü'nde endemik bir tür olan balığın neslinin korunmasını sağlamak ve onlara ikinci bir alternatif alan oluşturulması amacıyla başlatılan proje başarılı oldu. Daha önce gölde doğal olarak yaşayan bir balık türü yoktu. Şimdi inci kefali için ikinci bir yaşam ve üreme alanı oluşturuldu." dedi.

"Daha iri ve gelişmiş özellikler taşıyor"

Van Gölü ile Erçek Gölü'nün benzer özellikler taşıdığını vurgulayan Çıplak, "Balıklar buraya kısa sürede uyum sağladı. Bölge, balıkların üreme ve gelişimini tamamladıktan sonra avcılığa açılan bir göl haline geldi. Şu anda burada ciddi bir inci kefali popülasyonu mevcut. Ayrıca bu göldeki balıklar bol besin bulma imkanı olduğu için Van Gölü'ndeki balıklara göre daha iri ve gelişmiş özellikler taşıyor." diye konuştu.

Çıplak, Erçek Gölü'nde 10 milyona yakın inci kefali bulunduğu öngördüklerini söyledi.