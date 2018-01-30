Balıkesir'de 2 bin yıllık yılan zehiri ele geçirildi

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen yılan zehiri ile şarap mayası ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen yılan zehiri ile şarap mayası ele geçirildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda İstanbul'dan İzmir'e tarihi eser götüren ve organize olarak hareket edenlere yönelik Susurluk ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna operasyon düzenledi.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada, iki küp içerisinde 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen yılan zehiri ile 8 küp içerisinde şarap mayası ele geçirildi.

Operasyonda M.D, R.P, M.Y, E.Z, H.Ç, A.K. ve S.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmada işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



Muhabir: Seyhan Kırıcı