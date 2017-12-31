'Barbaros'un levendleri'nin yılbaşı nöbeti

TSK'nın denizlerdeki caydırıcı gücü olan, Akdeniz'i bir zamanlar Türk gölüne çeviren Barbaros'un kahraman levendleri, yeni yılı nöbet tutarak karşılıyor.

Fotoğraf: AA/Arif Hüdaverdi Yaman

ANTALYA - Durmuş Genç

Akdeniz'i Türk gölüne çeviren Avrupalıların "Barbaros" lakabını taktığı Kaptan-ı Derya Hayreddin Paşa'nın genç levendleri, vatan savunmasındaki sorumluluklarını yılbaşında da "Preveze ruhu" içinde yerine getiriyor.

Donanma Komutanlığının Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Doğu Akdeniz’de görev yapan TCG Oruçreis Fırkateyni'nde görev yapan kahraman bahriyeliler, yeni yıla elleri tetikte giriyor.

"Mavi vatan" olarak adlandırılan Türk karasularının teminatı Türk "levendleri", şartlar ne olursa olsun, 24 saat boyunca "Preveze ruhu"yla görev yapıyor.

Antalya Limanı'na aborda olan Türk donanmasının en önemli unsurları arasında yer alan TCG Oruçreis Firkateyni'nde yeni yılı karşılayan bahriyelilere Anadolu Ajansı (AA) ekibi de eşlik etti.

Gemi komutanı, geminin baş üstünde nöbet tutan asker ve makine kontrol dairesinde görev yapan askerler ailelerine yeni yıl mesajı gönderdi.

Komutan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ekim 2016’dan itibaren TCG Oruçreis'in komutasını yürüttüğünü belirterek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en modern yüzer unsurlarından biri olan firkateynin subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erlerden oluşan seçkin personeli ile şu anda Doğu Akdeniz'de, Akdeniz Kalkanı Harekatı'na iştirak ettiğini dile getirdi.

"7 gün 24 saat keşif gözetleme"

'Akdeniz Kalkanı Harekatı' kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunması amacına yönelik Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarında varlık gösterildiğini ifade eden Gemi Komutanı, şöyle konuştu:

"7 gün 24 saat esasına göre keşif gözetleme icra ediyoruz. Bölgedeki tüm askeri, sivil gemi ve deniz hava harekatları takip edilmekte. NATO'nun deniz güvenliği çabaları desteklenmekte. Deniz yetki alanlarımız dahilinde icra edilen petrol, doğalgaz arama sondaj faaliyetlerimize refakat ve koruma sağlanırken, yabancı devletlerin icra edebilecekleri izinsiz petrol, doğalgaz arama, sondaj faaliyetleri engellenmekte, hak ve menfaatlerimiz korunarak her türlü tedbir alınmaktadır.

"Türk Deniz Kuvvetlerinin bir personeli olarak..."

Gemide görev yapmanın gurur verici olduğunu anlatan serdümen er, denizciliğin meslekten öte bir yaşam tarzı olduğunu, tüm hayatının geminin seyir ve görev periyotları ile sürelerine göre şekillendiğini anlattı.

Serdümen er, icra ettikleri görevlerin zorlukları olmakla birlikte Türk Deniz Kuvvetlerinin bir personeli olarak onur, cesaret, gurur, kader birliği, yardımlaşma, sadakat, sevinç ve heyecan gibi duyguları bir aile hasreti içerisinde tüm görev arkadaşlarıyla paylaştığını dile getirdi.

Yeni yıla ailesinden ayrı ancak gemide arkadaşları ile birlikte gireceğini ifade eden serdümen er, “Buradan aileme sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Onların yeni yılını kutluyorum. Sağlıklı ve huzurlu nice yıllar geçirmelerini diliyorum. Bizler burada evimizden çok uzakta görevimizi icra ediyoruz. Başta ailemiz olmak üzere tüm halkımızın desteğini, bizlere duydukları güveni hissederek bu zor görevlere kendimizi daha güçlü şekilde motive ediyoruz.” dedi.

"Bizler burada oldukça, sizler huzur içerisinde olabilirsiniz"

Gemi için hayati öneme haiz motor branşında görev yapan motorcu er de AA muhabirine, yeni yıla görevi başında, ailesinden ayrı girdiğini ve bunun burukluğunu yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Onları çok özledim. Anneme ve babama yeni yılda sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum, sizi çok seviyorum. Bizler burada oldukça, sizler huzur içerisinde olabilirsiniz. Bu görevi tamamladıktan sonra sizlere kavuşacağım günü özlemle bekliyorum."

Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanlarından ziyaret

Bu arada Antalya Limanı'na aborda olan gemiyi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile birlikte ziyaret etti.