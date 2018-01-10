İSTANBUL

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele" başlıklı toplantıda, bağımlılıkla mücadele konusunda ASKON ile gerçekleştirilebilecek ortak çalışmaları paylaşmak istediğini söyledi.

"Sentetik uyuşturucular hedef olarak Türkiye'yi seçti"

Akdağ, bağımlılık konusunda son yıllarda Türkiye'nin Batı'nın düçar olduğu ağır bir salgına düşmemek için son derece hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

Akdağ, Türkiye'nin genç bir nüfusu olduğuna vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

"İran, Afganistan üzerinden gelen bir uyuşturucu trafiği var. Bunlar özellikle esrar ve eroin gibi uyuşturucular. Avrupa üzerinden ise sentetik uyuşturucular geliyor. Başta Hollanda olmak üzere Belçika, Avusturya ve bazı Avrupa ülkelerinde üretilen bu sentetik uyuşturucular hedef olarak Türkiye'yi seçmiş durumda.Türkiye'de yakaladığımız uyuşturucu miktarını ki bu doğudan gelen kısmı, bütün Avrupa ülkeleri yakalayamıyor. Bu hususta kolluk kuvvetlerimizin ciddi bir başarısı var. Avrupa, Türkiye'ye 'Siz bu hususta bizden daha iyisiniz.' diyor. Özellikle başta Hollanda olmak üzere Avrupa'dan getirilen sentetik uyuşturucuyu engellemek için sesimizi gür çıkaracağız. 'Üretilmesine ve Türkiye 'ye getirilmesine mani olun' diyeceğiz. Hem gümrüklerde hem içeride bunun mücadelesini veriyoruz ama bunun sokakta yapılan mücadele ile engellenmeyeceğini de biliyoruz. Bu işin baronlarının ve kartellerinin başını ezmeden bu iş olmaz. Bunun için cezaları artırdık. Türkiye'nin riskli illerinde atık sularda uyuşturucu miktarını takip edeceğiz. Bağımlılığın gençleri esir almasına mani olacağız. Batı dünyası bu yüzden çaresizlik içinde, eğer el birliği etmezsek, Türkiye de bu ülkelerin sınıfına düşebilir ve nesillerimiz kaybolabilir. Bağımlılık en ucuz bulunan madde ile başlıyor. Bu nedenle sigara ile de mücadelemizi devam ettireceğiz."

"ASKON olarak üzerimize düşeni yapacağız"

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur da çok önemli bir konuyu, akıl ve iradeyi çalışamaz hale getiren madde bağımlılığını konuşmak üzere bir araya geldiklerini belirterek, "Hepimizin malumu madde bağımlılığı, vücudun işlevlerini olumsuz yönde etkileyen maddelerin kullanılması, bundan dolayı zarar görüldüğü halde bu maddelerin kullanımının bırakılamamasıdır. Biz ASKON camiası olarak toplumların geleceği ve refahı açısından son derece önemli bulduğumuz bu konuda üzerimize düşen ne varsa seve seve yerine getirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Semra Orkan