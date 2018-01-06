NEVŞEHİR

, AK Parti'nin Nevşehir İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Hakan Atilla üzerinden Türkiye'yi mahkum etmeye çalışıyorlar. Kim yapıyor, FETÖ'cülerle kol kola girmiş yargıçlar, savcılar." dedi.Yıldırım, "FETÖ'cülerin yazıp çizdiği, hazırladığı dosyayı açıyorlar, mahkemede buna göre suçlama yapıyorlar. Sonunda da jüri üyelerine diyorlar ki 'Somut bir delil olmasa da siz suçlamaktan çekinmeyin, bir delil olması gerekmiyor, siz suçlamaya devam edebilirsiniz.' Bunun adı da 'bağımsız yargı' oluyor. Bize hukuk dersi vermeye çalışanlar, bu davada hukuku katletmişlerdir." diye konuştu.