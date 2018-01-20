Başbakan Yıldırım, "Türkiye terör örgütlerine pabuç bırakır mı? Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi gereğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Fotoğraf:AA/Utku Uçrak

ANKARA

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, Zonguldak'ta partisinin il kongresinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Terör örgütleri diyor ki, 'Kürtlere yönelik Türkiye operasyon yapıyor.' Külliyen yalan. Bakın, Afrin'de PKK, PYD, DEAŞ, YPG örgütlerinin baskısından, zulmünden bu toprakları terk eden 350 bin Kürt kardeşimiz Türkiye'ye sığındı, Türkiye'ye gelerek canını kurtardı. İşte bu operasyonun amacı bu alçakların bölgede yaptığı zulmü ortadan kaldırmak, ayrıca Fırat Kalkanı bölgesinden ve Afrin'den bölgemize yönelik terör saldırılarını da tamamen sonlandırmaktır." dedi.

"Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır"

Başbakan Yıldırım, Afrin operasyonu hakkında ise, "En önemlisi de ülkemizin güney illerindeki can ve mal güvenliğini teminat altına almaktır. Hiç kimse bu durumu hafife almasın, bizim için söz konusu vatansa, gerisi teferruattır." ifadelerini kullandı.

"Soma'daki madencileri şehit olarak kabul eden düzenleme yaptık ve onlara bazı haklar verdik." diyen Başbakan Yıldırım, "Bu haklardan Zonguldak yararlanmamıştı. Şimdi bunu da düzeltiyoruz, Zonguldak Kömür İşletmesi'nde vefat eden kardeşlerimize de şehitlik mertebesi veriyoruz ve onların birer yakınını da kamuda işe alıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Bugünlerde güney sınırımızda yeni yeni oyunlar sahneleniyor. Bir yandan güya müttefikimiz olan ülkeler bize söz üstüne söz veriyor, diğer yandan da bölgeye PKK, YPG, PYD, DEAŞ terör örgütlerini yerleştiriyorlar. Türkiye buna göz yumar mı, Türkiye terör örgütlerine pabuç bırakır mı? Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi gereğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bunu niye yapıyoruz? Oradaki PKK, PYD, DEAŞ teröristlerinin yarın daha büyük belaları başımıza salmaması için yapıyoruz."