Başbakanlık korumalarına yeni yerli silah

Başbakanlık koruma ekibi, yerli ve milli MPT-76'nın ardından milli piyade tüfeği ailesinin diğer üyesi MPT-55'i de kullanmaya başladı.

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli üretim silah kullanımı çağrısının ardından milli piyade tüfeği MPT-76, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koruma ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), MİT personeli ile diğer güvenlik birimlerinin envanterine alındı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yerli ve milli MPT-76'nın ardından milli piyade tüfeği ailesinin diğer üyesi MPT-55 de Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığınca kullanılmaya başlandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Mehmet Akif İnan Vakfı hizmet binasının açılışında ve cuma namazı için gittiği Taceddin Dergahı Camisi'nde yerli piyade tüfeği MPT-55 ile korundu. Yıldırım'ın, katıldığı tüm programlarda söz konusu tüfeklerle görev alan koruma polislerinin, düzenli atış talimi yaptıkları silahın performansından memnun oldukları öğrenildi.

Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığınca ilk partide teslim alınan MPT-55 tüfeği, Yıldırım'ın yakın koruma hizmetleri ile Başbakanlık Çankaya Köşkü yerleşkesinin korunmasında kullanılıyor.

İlerleyen süreçte teslimatı yapılacak ikinci parti yerli milli piyade tüfeğinin de Bakanlar Kurulu üyelerinin koruma hizmetleri ile Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığının diğer birimleri tarafından kullanılması planlanıyor.

Dakikada 850 atım

MPT-76 silahının 7,62 milimetre çap ve 5,56 milimetre kalibredeki versiyonu MPT-55 de her türlü arazi şartında çalışılabilecek şekilde milli imkanlarla üretildi.

Tüfek, uzun (MPT-55) ve kısa namlulu (MPT-55K) olmak üzere iki tip olarak tasarlandı. Toplam ağırlığı 3 bin/3 bin 300 gram olan silah, dakikada 850 atım sayısına ulaşabiliyor.

MPT-55, yarı otomatik ve tam otomatik olmak üzere iki atış modu taşıyor. Silahın etkili menzili 400, maksimum menzili de 3 bin 600 metreye ulaşıyor.

MPT-55, yüksek atış kabiliyeti, benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olmasıyla dikkati çekiyor. Ayrıca, şarjör çıkarma mandalı, mekanizma ayaklama mandalı ve emniyet mandalının hem sağ hem sol kullanım için çift taraflı olması, silahı benzerlerinden ayırıyor.

Dünyada kullanımı yaygın olan M16 piyade tüfeğinin şarjörleriyle de uyumlu çalışabilen MPT-55, NATO standardı olan 30 testten başarıyla geçen silahlar arasında yer alıyor.

Muhabir: Sinan Uslu