Başkentteki krater gölü buz tuttu

ANKARA

Ankara’nın Çubuk ilçesinde doğal güzellikleriyle bilinen Karagöl Tabiat Parkı'ndaki göl, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

Çubuk ile Kızılcahamam ilçeleri arasında, Kavak ve Yıldırım Dağlarının eteğinde, Çubuk kent merkezine yaklaşık 28 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı içerisinde bulunan krater gölünün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle tamamen dondu.

Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen yamaçları çam, söğüt, ıhlamur, meşe ve dağ kavağı ile çevrili bin 522 rakımlı Karagöl, karla kaplı manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Göl ve çevresinin havadan görüntüleri de kış mevsiminin güzelliklerini yansıttı.

Muhabir: Hüseyin Yiğiner