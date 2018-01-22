Başsavcılıklarda 'terör propagandası' soruşturması

Cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kapsamında 5 ilde Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili gerçek dışı bilgiler aktardıkları ve terör propagandası yaptıkları belirlenen 26 kişi gözaltına alındı.

ANKARA - Kemal Karadağ

Kütahya, Mardin, Diyarbakır, Muğla ve Muş Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"yla ilgili sosyal medyada PKK propagandası yapan ve gerçek dışı bilgi paylaşanlara yönelik soruşturma kapsamında 26 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TSK'nın, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yapanlar takip edildi.

Bu kapsamda Kütahya, Mardin, Diyarbakır, Van, Muş, Muğla, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturmalar çerçevesinde Kütahya'da sosyal medyada terör propagandası yapan bir doktor gözaltına alındı. Diyarbakır'da 17, Muğla'da 5, Mardin'de 2, Muş'ta da bir şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 kişi hakkında yakalama kararına hükmederken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da 57 kişi hakkında soruşturma başlattı.

HDP'lilere soruşturma ve inceleme

Van Erciş Cumhuriyet Başsavcılığının, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili sosyal medyada kirli propagandada kullanılan ve 2016'da çekilen yaralı çocuk fotoğrafı paylaşımına yönelik başlattığı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrin'e yönelik harekatla ilgili sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar nedeniyle HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ile HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında soruşturma başlattı.

HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkındaki inceleme de sürüyor.