Bazı ünlüler 2017'de adliye kapılarındaydı

Müzik, sahne, spor ve podyum dünyasının tanınmış bazı isimleri 2017 yılında, çeşitli nedenlerle adliyelik oldu.

İSTANBUL - MURAT KAYA

Müzik, sahne, spor ve podyum dünyasının tanınmış bazı isimleri 2017 yılında, çeşitli nedenlerle adliyelik oldu.

AA muhabiri, boşanma, tehdit, kaza, hakaret, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) gibi nedenlerle yolu İstanbul'daki adliyelerden geçen ünlü isimlerle, adliye işlemlerini derledi.

Eşi Asena Erkin ile 29 Ocak 2016'da İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı şekilde boşanan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, boşanma davasından sonra eski eşiyle "nafaka" davasıyla da adliye gündeminde yer aldı. Asena Atalay, eski eşine nafaka talepli davalar açtı. Bu davaların bir kısmı reddedilirken bir kısmı kabul edildi.

Atalay'ın, Caner Erkin'in, oğullarına da aylık 50 bin lira nafaka ödemesi talebiyle İstanbul 12. Aile Mahkemesi'ne açtığı davanın görülmesine ise devam ediliyor.

Tahliye oldu, müziğe kaldığı yerden devam etti

Kapatılan, dönemin özel yetkili İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 22 Mayıs 2012'de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından 27 Mart 2014'te onanan Deniz Seki, infazını tamamlamasının ardından 5 Haziran'da tahliye oldu.

Davanın soruşturma aşamasında 24 Şubat 2009'da tutuklanan ve 7 ay Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan Deniz Seki, 2 Ekim 2009'da yapılan ilk duruşmada tahliye edilmişti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nca cezasının onanmasının ardından Esenyurt'ta yakalanan Seki, 16 Kasım 2014'te mahkemece tutukluluk kararı doğrultusunda cezaevine gönderilmişti ve ikinci kez girdiği cezaevinde bu kez 2 yıl 6 ay tutuklu kalmıştı.

Cezaevinde kaldığı dönemde yaşadıklarıyla ilgili bir kitap yazan ve bir dizi filmde rol alan Seki, tahliye edilmesi sonrasında müzik çalışmalarına kaldığı yerden sürdürdü. Konserlerine devam eden Seki, müzik albümü de çıkardı.

Rüzgar Çetin'in yargılanması

Beşiktaş'ta karıştığı trafik kazasında bir polis memurunun şehit olmasına, birinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Rüzgar Çetin, 4 Ekim 2016'da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliye edildi.

Rüzgar Çetin, kaza davası haricinde "kavga" davasıyla da gündeme geldi. Bir eğlence mekanının çıkışında kavga ettiği iddiasıyla 10 yıla kadar hapsi istenen Çetin'e, İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonunda 26 Aralık'ta verilen kararla, "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından toplam 6 bin lira adli para cezası verildi.

Futbolculara ulaşan FETÖ soruşturmaları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturma ve mahkemelerce yürütülen davalara, eski ve yeni bazı ünlü futbolcuların, teknik adamların da adı karıştı.

FETÖ'nün futbol yapılanmasıyla ilgili İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan ilk davada, eski futbolcular İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker ile firari sanık Arif Erdem, "terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Soruşturmada tutuklanan İsmail Demiriz, 14 Şubat'taki ilk duruşmada tahliye edildi. Yürütülen başka bir FETÖ soruşturmasında, davanın firari sanığı Arif Erdem'in ise örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tutanaklara geçirildi.

Futbol yapılanması soruşturmasının kapsamı genişletildi, gözaltına alınan eski milli kaleci Ömer Çatkıç, ByLock kullandığı iddiasıyla sevk edildiği mahkemece 28 Ağustos'ta tutuklandı. Çatkıç'ın, FETÖ ile bağlantılı Bank Asya'ya örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısıyla 1 milyon dolar yatırdığının tespit edildiği belirtildi.

Eski gol kralı futbolcu Zafer Biryol da aynı soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı gerekçesiyle 17 Kasım'da gözaltına alındı ve serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazı üzerine 6 Aralık'ta tutuklandı. Aktif futbolcu olan Bekir İrtegün ise 28 Temmuz'da gözaltına alındı ve ertesi gün savcılık ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Alınan ifadeler doğrultusunda bazı futbolcuların isimlerine de ulaşıldığı ve soruşturmanın devam ettiği ifade ediliyor.

Fatih Terim'in davaları

Galatasaray ile anlaşmadan önce Türkiye Futbol Direktörü olarak görev yapan Fatih Terim, "kişilik hakları ihlal edildiği" gerekçesiyle Rasim Ozan Kütahyalı ve Beyaz TV aleyhine açtığı dava kapsamında, İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 19 Ocak'ta verdiği kararla beşer binden toplam 10 bin lira tazminat kazandı.

İzmir Çeşme'de yaşadığı kavga olayının ardından Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden alınan Terim, hakkında "istifa et" yazısı yazan eski milli kaleci Rüştü Reçber'in suç duyurusuna da konu oldu. Reçber'in, "Terim'in hakaret edip tehditte bulunduğu" iddiasına yönelik suç duyurusu ile ilgili, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca takipsizlik kararı verildi. Reçber tarafından bu karara yapılan itiraz da reddedildi.

Fatih Terim son olarak, sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği ve 3,5 milyon avroluk erken fesih bedeli ödenmediği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu aleyhine dava açtı. İcra takibine TFF yetkililerince yapılan itirazın iptal edilmesi talebiyle ilgili de İstanbul 17. İş Mahkemesi'ndeki ilk duruşma 26 Aralık'ta yapıldı. Federasyon avukatları bu duruşmada, "Terim iş akdinin feshine, söz konusu kavga olayıyla ilgili, 'yine olsa yine yaparım' açıklamasında bulunduğu için karar verildiğini." ifade etti.

Şenol Güneş'in "Kjaer" ifadesi, Gökhan Töre'nin davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Bürosu, Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında da, takımının Medipol Başakşehir ile yaptığı maçta hakem Mete Kalkavan'a hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Erkin, eski eşinin açtığı nafaka davasında tanıklık yapan şarkıcı Cemre Kamer ile ilgili ise yalancı tanıklık yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Şubat 2017 günü oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında, sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Simon Kjaer’in yüzünü tutarak ittiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 23 Ağustos'ta İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade verdi.

Futbolcu Gökhan Töre ve arkadaşlarının Şişli'deki bir barda tavandan seken kurşunlarla yaralanmasına ilişkin görülen dava da 2017 yılında karara bağlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Haziran'da verdiği karara, sanıklardan Korhan Bahadır'ı, ''olası kasıtla yaralama'' ve ''ruhsatsız silah bulundurmak'' suçlarından 9 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Gülben Ergen ve Erhan Çelik'in evlilikleri 2 yıl sürdü

Gazeteci Erhan Çelik ile evlenen şarkıcı Gülben Ergen de 2017 yılında boşanan ünlüler arasında yer aldı.

Ergen ve Çelik'in 2 yıl süren evlilikleri, Küçükçekmece 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davada tek celsede son buldu.

Boşanma konusunda anlaştıklarını ve herhangi maddi-manevi tazminat, nafaka veya mal rejimine dayalı alacak taleplerinin olmadığını bildiren çiftle ilgili daha sonra medyaya çok sayıda haber yansıdı düştü.

Boşanan diğer ünlüler

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah ile eski Türkiye güzeli Ceyda Sabah'ın 19 yıllık evliliği de 2017 yılında bitti.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde gizli yapılan duruşmada mahkeme, çifti hazırladıkları 25 maddelik protokol kapsamında boşadı.

Geçen yıl evlilikleri sona eren ünlü çiftlerden biri de Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak oldu. 6 yıl süren evliliklerinden ikiz bebekleri olan çift, Marmara Ereğlisi Aile Mahkemesi'nde 5 Haziran'da gerçekleştirilen duruşmada boşandı.

Manken Tülin Şahin de ünlü şef Mehmet Özer ile 12 yıl süren evliliğini noktaladı. Çiftin, 12 Mayıs'ta Beykoz Aile Mahkemesi'nde gerçekleştirilen tek duruşmada boşanmasına hükmedildi. .

Şarkıcı Mustafa Ceceli, 25 Mayıs'ta eşi Sinem Ceceli'den boşandı. İstanbul Aile Mahkemesi'ndeki gizli duruşmada 9 yıllık evliliklerini sonlandıran çift ile ilgili çeşitli haberler medyaya yansıdı.

Mahkeme kararıyla yaşını küçülttü

Şarkıcı Seda Sayan, geçen yıl yaşını mahkeme kararıyla düzeltme yoluna gitti.

Sayan'ın talebini kabul eden İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, 3 yıl 11 ay 26 gün ileri çektiği doğum tarihinin 30 Aralık 1962 olarak düzeltilmesine hükmetti.

Oyuncu Hale Soygazi, Seda Sayan'ın sunduğu bir televizyon programına katılan Murat Şar adlı kişinin, "bir günlükken evlatlık verildiği, annesinin de Soygazi olduğu" iddiaları üzerine, televizyon yöneticileri ve yapımcıları ile Şar hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapan Soygazi, söz konusu iddialara ilişkin DNA testi talebinde bulunacaklarını beyan etti.

Vatan Şaşmaz'ın ölümü

Sunucu Vatan Şaşmaz'ın, Beşiktaş’taki 5 yıldızlı bir otelde eski manken Filiz Akel tarafından vurularak öldürülmesi ve Akel'in de intiharıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Şaşmaz ve Akel'in ceset görüntülerinin yayılması ile ilgili soruşturmada ise Konya'da yakalanarak İstanbul'a getirilen şüpheli Didem Ç, ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.