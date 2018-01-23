'Bebek katili PKK' kara propagandasında çocukları kullanıyor

DİYARBAKIR

"Bebek katili" olarak bilinen terör örgütü PKK, sosyal medyada farklı olaylara ait çocuk fotoğraflarıyla Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik algı oluşturmaya çalışıyor.

TSK'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü operasyonun ardından sosyal medya hesaplarından da karalama kampanyası başlatıldı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve TSK'nin Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik harekat sırasında çekildiği iddia edilen fotoğrafların farklı olaylara ait olduğu ortaya çıktı.

TSK'nin düzenlediği operasyona karşı algı oluşturmak için daha önce hayatını kaybeden ve yaralanan çocuklardan geriye kalan fotoğrafları kullanmaktan çekinmeyen terör örgütünün çocukları zorla silah altına aldığı da ortaya çıkmıştı.

Çocuk yaştaki kız ve erkekleri silahlandırarak çatışmalara yolladığı video görüntülerine yansıyan PYD/PKK, Türkiye ve Suriye'de sivilleri hedef alan ve yüzlerce çocuğun hayatını kaybettiği saldırıyla biliniyor.

Kundaktaki bebeğe dahi kurşun sıktılar

Kadın erkek, yaşlı genç gözetmeksizin saldırılar düzenleyen terör örgütünün en masum mağdurları ise çocuklar oldu. Saldırılar nedeniyle çok sayıda çocuğun yaşama hakkını küçük yaşta ellerinden alan terör örgütünün köy baskınlarında kundaktaki bebekleri dahi kurşuna dizmesi hafızalardan silinmedi.

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 1993 yılında PKK'lı teröristlerin okul bahçesinde kurşuna dizdiği 13'ü çocuk 22 kişinin acısı aradan geçen 25 yıla rağmen unutulmadı. Henüz 3 yaşında kefene sarılı bedeni kurşunlanmış Serkan Erdem'in fotoğrafı, terörün acımasız yüzünü dünyaya gösterdi.

Terör örgütü bu katliamdan sonra "bebek katili" olarak anılmaya başlandı.

Terörün son çocuk kurbanı Eren Bülbül oldu

Eli kanlı teröristlerin son katlettiği çocuk ise Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında evden erzak çalınmasına ilişkin güvenlik güçlerine yer gösterirken terör kurşunuyla şehit düşen 16 yaşındaki Eren Bülbül oldu.

Silahlı saldırılarını başladığı yaklaşık 34 yılda gerçekleştirdiği kanlı katliamlarla on binlerce kişinin yaşam hakkını elinden alan terör örgütü PKK, çocukları öldürmekten hiçbir zaman geri durmadı.

PKK'lı teröristlerin 2014'ten bu yana katlettiği çocuklardan bazıları şöyle:

- HDP Merkez Yürütme Kurulunca 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından çıkan 6-7 Ekim olaylarında 2 polis memuru şehit oldu, 31 kişi hayatını kaybetti, 221 sivil ile 139 polis yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında, Kurban Bayramı'nın 4. gününde ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken 2 arkadaşıyla katledilen 16 yaşındaki Yasin Börü de bulunuyordu.

- Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 30 Ağustos 2015'te evinden sebze almak için çıkan 6. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Fırat Simpil, terör örgütü PKK mensuplarınca yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

- Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 12 Eylül 2015'te terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması mensuplarınca poşet içinde bir evin damına bırakılan patlayıcının ellerinde infilak etmesi sonucu 9 yaşındaki Tahsin Uray ve Ramazan Ş. ağır yaralandı. Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklardan Tahsin Uray, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

- Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda roketatar mermisinin isabet ettiği evde bulunan 9 yaşındaki Elif Şimşek hayatını kaybetti.

- Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 8 Ekim 2015 Türk Telekom Yatılı İlköğretim Bölge Okulu yakınlarında oynayan çocukların, teröristlerce önceden bırakıldığı belirtilen roket mermisini kurcalaması sonucu meydana gelen patlamada, 9 yaşındaki Hasan Yılmaz hayatını kaybetti, Mert (6), Ümit (10) ve Mazlum Yılmaz (6) yaralandı.

- Şırnak Kültür Merkezi ve Halk Kütüphanesinin bulunduğu binaya 25 Aralık 2015'te düzenlenen saldırıda 4 çocuk yaralandı.

- Bir yaşındayken PKK'nın hedefi oldu

- Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 13 Ocak 2016'da İlçe Emniyet Amirliği ve lojmanına teröristlerce bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda, bir yaşındaki Ecrin Açıkgöz ile 4 yaşındaki Mevlüde İrem Çiftçi ve 10 yaşındaki Murat Alper Açıkgöz yaşamını yitirdi.

- Şanlırufa'nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubat 2017'de oturdukları lojmanın önündeki kediyi beslemek için dışarı çıkan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak PKK mensuplarının düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

Anne karnındaki bebeği de katlettiler

- Kızılay Güvenpark yakınlarında 13 Mart 2016'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 36 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıda yaralananlar arasında bulunan 6 aylık hamile Songül Yılmaz'ın karnındaki bebek, terör saldırılarının en küçük kurbanı oldu. Aynı saldırda 15 yaşındaki lise öğrencisi Eray Özyol, 16 yaşındaki Destina Parlak hayatını kaybetti.

- Mardin'in Nusaybin ilçesinde 30 Mart 2017'de Abdulkadir Paşa Mahallesi Umut Caddesi'nde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Havin (3) ve Fatih Güneş (5) kardeşler yaşamını yitirdi.

- Şırnak'ın İdil ilçesinde 13 Nisan 2016 günü terör örgütü PKK mensuplarının tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 yaşındaki Hidayet Tek öldü.

- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 10 Temmuz 2016'daki saldırıda 5 yaşındaki Viyan Kanat, hayatını kaybetti.

- Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 11 Ağustos 2016'daki bombalı saldırıda 3 yaşındaki Ceylin Naz Aydın ile Oğuz Kaan (8) öldü.

- Diyarbakır Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine 15 Ağustos 2016'da yapılan saldırıda ise 5 yaşındaki oğlu Hüseyin Utku Gülbahar ile polis memuru babası Ahmet Gülbahar şehit düştü.

Anneleri çocuklarından ayırdılar

Çocukları acımasızca katleden terör örgütü PKK, binlerce çocuğu da zorla ya da kandırarak örgütün dağ kadrosuna götürerüp eline silah verdi. Binlerce çocuğu ailesinden ve gelceğinden koparan PKK'nın çocukları dağa kaçırmasına, 23 Nisan 2014 yılında piknik için Lice kırsalına götürülen bir grup çocuğun kaçırılmasının ardından aileler oturma eylemleriyle tepki gösterdi.

Yaşları 14 ve 16 arasında değişen çocukların, piknikten eve dönmemesi üzerine Bökçün ailesinin yaptığı oturma eylemi, kısa sürede ülke gündemine oturdu.

Çocukları kaçırılan diğer aileler de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin önünde bir araya gelerek aylarca çocukları için oturma eylemi yapmıştı.