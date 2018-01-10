Kastamonu'da, evleri yanan ve yangından sonra 41 gündür ulaşılamayan 5 kişilik Çataloğlu ailesinin, cinayet sonrası yakılarak öldürüldüğü, evin enkazının kum eleğinden geçirilmesiyle bulunan protez ve implant diş parçaları sayesinde tespit edildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da, evleri yanan ve yangından sonra ulaşılamayan 5 kişilik Çataloğlu ailesinin, cinayet sonrası yakılarak öldürüldüğü, evin enkazının kum eleğinden geçirilmesiyle bulunan diş protez ve implant diş parçaları sayesinde belirlendi.

Bürme köyünde kış aylarında sadece Çataloğlu ailesinin yaşadığı Kuzören Mahallesi'nde, Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin 29 Kasım'da yanmasının ardından Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları 41. günde cinayetin çözülmesiyle durduruldu.

Ailenin yakınlarının, cinayetten şüphelendiklerini ve yanan diğer evin enkazında da arama yapılmasını istemesi üzerine, çalışmalar evlerin enkazlarında yoğunlaştırıldı.

Çataloğlu ailesinin yanan evinin enkazını kum eleğinden geçiren jandarma ekipleri, diş parçaları ve protez kalıntıları ele geçirdi. Yapılan araştırmada, protez kalıntılarının, diş protezi bulunan Sebahat Çataloğlu'na, implant diş parçalarının da implant dişi olduğu tespit edilen Fazıl Çataloğlu'na ait olduğu değerlendirildi.

Yanan iki evin arasındaki mesafenin yaklaşık 50 metre olması ve evlerin arasındaki branda çatılı ahırın ise yangınlardan zarar görmemesi olayın kundaklama olduğu ihtimalini güçlendirdi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Çataloğlu ailesine ait büyükbaş hayvanları çalarak sattıkları iddiasıyla tutuklanan E.K. ve E.K. kardeşler ile A.Ş'nin, ev ve eklentilerinde yapılan aramada, Çataloğlu ailesine ait bazı eşyalar bulunmuş olmasından, şüphelilerin ifade ve yer göstermelerinden de yola çıkan Başsavcılık, hayvan hırsızlığı amacıyla olay yerine giden şüphelilerin, gece vakti uyanarak direnen Fazıl, Sebahat, Şengül, Emin ve Serdar Çataloğlu'nu tabanca ve tüfekle öldürdüğünü, daha sonra cesetlerin yakılarak ortadan kaldırılmaya çalışıldığını tespit etti.

"Herhangi bir yangında protezin ya da implantın metal kısmı yanmadan kalır"

Diş hekimi Elif Cellek Tiftik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adli diş hekimliğinin tüm dünyada cesetlerin tespitinde kullanılan bir bilim dalı olduğunu söyledi.

Bazen cesetlerin tanınmaz hale geldiğini, bulunan diş parçalarının cinayeti çözmek için önemli bulgular olabileceğini belirten Tiftik, "Bazen cesetler o kadar tanınmaz hale geliyor ki ağız içindeki bir alanda bulunan dolgu bile cesedin kimliği ile ilgili bize bilgi verebiliyor. Bunlar metal destekli porselen, sabit protezler olabilir, takmalı çıkarmalı hareketli protezler olabilir, bunların da metal altyapıları var. İmplantlar olabilir. Herhangi bir yangında protezin ya da implantın metal kısmı yanmadan kalır." dedi.

Kalan kısımların kimlik tespitinde önemli rol oynadığını dile getiren Tiftik, "Ağızda kalan kısımlar kişinin kimliği ile ilgili bize bilgiler verir. Çünkü sağlık kayıtlarında kişinin ağzında hangi dolgu, implantlar olduğu bellidir. Bu olayda da buna benzer bir durum söz konusu." şeklinde konuştu.

Adli tıp uzmanları, uzun süren, büyük yangınlarda, kemik dokusundaki sıvının sıcaklık nedeniyle yok olması durumunda kemiklerin de yanarak insan bedeninden iz kalmayabileceğini ancak diş protezlerinde bulunan metalin, implantların ise uzun süren yangınlarda dahi yok olmadan kalabileceğini vurguladı.

Olay

Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin 29 Kasım'da yanmasının ardından Fazıl ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Çataloğlu'nun yanan evinin enkazında torunu Serdar Çataloğlu'na ait olduğu tahmin edilen ceset bulunmuş, ceset, otopsi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Aileye ait yaklaşık 28 küçükbaş hayvan yangında telef olurken 20 küçükbaş hayvan da yangından sonra ailenin traktörünün terk edildiği yerde bulunmuştu.

Olayla ilgili E.K. ve E.K. kardeşler ile A.Ş. tutuklanmış, zanlıların aileye ait büyükbaş hayvanların bir kısmını çalarak sattıkları iddia edilmişti.