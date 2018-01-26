Bitkin halde bulunan 'puhu' doğaya salındı

ELAZIĞ

Elazığ'ın Ağın ilçesinde kullanılmayan binada mahsur kaldığı için bitkin düşen puhu kurtarıldı.

İlçede oturan Gürkan Gürcan, otomobil ile evinin yakınından geçtiği sırada 5 katlı boş binanın en üst katındaki dairenin penceresinden dışarı bakan bir puhu olduğunu fark etti.

Durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildiren Gürcan, polisin yardımıyla dairede mahsur kalan ve açlıktan bitkin düşen puhuyu kurtardı. Verilen su ve yiyeceğin ardından puhu doğaya salındı.

Gürcan, AA muhabirine, pencerede dışarıya çıkmaya çalışan bir puhu olduğunu görünce aracından inerek dikkatli şekilde binayı incelediğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Boş lojmanın penceresinde gördüğüm şeyin puhu olduğunu fark edince hakikaten büyük şaşkınlık yaşadım. Biraz inceleyince puhunun içeride mahsur kaldığını ve pencereden dışarıya çıkmaya çalıştığını gördüm. O da beni fark etti, bana çok masum bakışları vardı. Sonra bir polisle gidip çıkardık. Açık olan bir penceresinden veya çatısından içeriye girmiş."

Muhabir: Mehmet Ağın