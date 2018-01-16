ByLock'taki kullanıcı adını Batman karakteri 'Bruce Wayne' yapmış

ADANA

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanıklar S.K. ve H.G. ile avukatları katıldı.

Savunması alınan sanık S.K, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ve ByLock kullanıcısı olmadığını savunarak beraatini istedi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı sanığa ByLock tespit ve değerlendirme tutanağına göre gizli iletişim programındaki kullanıcı adının "Bruce Wayne" (Çizgi roman kahramanı Batman'ın gizli kimliği) olarak tespit edildiğini aktardı.

Okunan belgeleri ve iddiaları reddeden S.K, ByLock'u cep telefonuna yüklemediğini ve kullanmadığını tekrarladı.

Sanık H.G. ise imam olarak görev yaparken ihraç edildiğini, Zaman gazetesi abonesi olduğunu ve çocuklarının bu yapıya ait dershaneye gittiğini belirterek örgüt üyesi olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti de eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.