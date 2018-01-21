Camilerde Mehmetçik'in zaferi için dua edildi

Fotoğraf: AA/Kerem Alperen Kaya

İSTANBUL

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nda Mehmetçik'in zaferi için, Eyüp Sultan ve Sultanahmet camilerinde yatsı namazının ardından dua edildi.

Sultanahmet Camii'nde kılınan yatsı namazında Fetih Suresi'nden ayetler okundu. Camideki vatandaşlar namaz sonrasında, Afrin'e düzenlenen "Zeytin Dalı harekatı"na katılan Mehmetçik'in zaferi için dua etti.

Eyüpsultan Camii imam hatibi Erhan Mete, yatsı namazında Fetih Suresi'nden ayetler ile Nasr Suresi'ni okudu.

Namazın ardından Mete, cami cemaatiyle Mehmetçik'in zafere ulaşması için dua etti.

Anadolu'nun ilk camisinde "zafer duası"

Öte yandan, "Anadolu'nun ilk camisi" olma özelliğini taşıyan Hatay'daki Habib-i Neccar'da, Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Muhabir: Kerem Alperen Kaya, Halis Akyıldız, İzziddin Nazlı





