CHP'li Biçer'den Soylu hakkında suç duyurusu

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CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, "O uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir." sözleri nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Biçer, yaptığı yazılı açıklamada, Soylu'nun MEB Şura Salonu'nda düzenlenen Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı'nın açılış konuşmasında, "Beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir." ifadelerini kullandığını belirtti.

TCK'nın azmettirme, güveni kötüye kullanma, suç işlemeye tahrik, görevi kötüye kullanma, anayasayı ihlal ile kamu barışına karşı suçlar, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar kapsamında Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Biçer, anayasada, "Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez, yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz." ve TCK'da, "Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükümlerinin yer aldığını anımsattı.

Biçer, Soylu'nun, bu iki hukuk ihlaliyle hem anayasaya karşı suç işlediğini hem de bulunduğu makamı bir suça azmettirme makamı olarak kullandığını iddia etti.

Muhabir: Meltem Öztürk











