CHP'li Erdoğdu ve Yalım tırla Ankara'ya geldi

ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ile CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, kamyon sürücülerinin yaşadığı sorunlara dikkati çekmek amacıyla tır kullanarak İstanbul'dan başladıkları yolculukta Ankara'ya ulaştı.

Erdoğdu ve Yalım, güzergah boyunca kullandıkları tır ile CHP Genel Merkezi önüne geldi.

Erdoğdu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında, "İstanbul halinden Ankara haline mal getiren bir kamyon sürücüsünün köprü ve otoyollara verdiği ücretin çok yüksek olduğuna" dikkati çektiğini hatırlattı.

Erdoğdu, Başbakan Binali Yıldırım'ın, Kılıçdaroğlu'na cevaben "rakamların gerçek olmadığı" yönündeki açıklaması üzerine, kamyon sürücülerinin yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için tır kullanarak İstanbul'dan Ankara'ya doğru yola çıktıklarını söyledi.

Yolculuğun verilen mollalarla 7 saat sürdüğünü belirten Erdoğdu, bir kamyon şoförünün İstanbul'dan Ankara'ya gelişinin bin 509 liraya mal olduğunu, bunun 724 lirasının vergi için ödendiğini söyledi.

Erdoğdu, mola verdikleri yerlerde kamyon şoförlerinin taleplerini dinlediklerini aktararak, "Şoförler, 'Özellikle Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücreti çok yüksek olduğu için bu köprüyü kullanamıyoruz. Biz geçmesek dahi Hazine garantisi dolayısıyla bu köprüye para ödeniyor. Köprünün ücretleri düşsün, biz de o köprülerden geçelim. Çünkü 90 kilometreye yakın fazladan yol yapıyoruz.' dediler." ifadelerini kullandı.

"Osmangazi Köprüsü'nden geçiş 50 lira olmalı"

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da köprü geçiş ücretlerinin kamyon sürücülerini zorladığını, bu nedenle Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücretinin 50 liraya, mecburi geçilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün geçiş ücretinin de 20 liraya düşürülmesini istedi.

İndirimlerle köprülerden geçişlerin daha verimli hale geleceğini savunan Yalım, böylece yeni otoyol ve köprüler için öngörülen günlük geçiş rakamlarına da ulaşılabileceğini kaydetti.

Kamyonun sahibi Fuat Özbildirici ise uluslararası nakliyat yaptığını ifade ederek, "Başkanımın bin 509 lira dediği tutar en asgari tutar. Bunun içinde benim lastik aşınmamı, vergilerimi hesaplamadı. Araç boştu. Sadece yakıtım ve köprüleri geçerken ödediğim ücretleri söyledi." şeklinde konuştu.

Muhabir: Sefa Şahin



