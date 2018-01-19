LONDRA

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, "YPG ile kurulacak güç hangi maksatla olursa olsun Türkiye için bir terör ordusudur." dedi.



İngiltere’nin BBC Radio 4'te en çok dinlenen haber programlarından "World Tonight"a konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aybet, Türkiye’nin sınır boyunca herhangi bir terör oluşumuna izin vermemekteki kararlılığını ve hazırlığını anlattı.



Amerika’nın YPG den oluşan bir sınır gücü kuracağına dair açıklamasının ardından bunun sınır gücü değil de "istikrar sonrasında bir iç güvenlik gücü" olacağı şeklindeki açıklamalarına karşı Aybet, "YPG ile kurulacak güç hangi maksatla olursa olsun Türkiye için bir terör ordusundan başka birşey olamaz." dedi.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ‪Heather Naurent’in Afrin mesajı ve herkesin "DEAŞ'a odaklanması çağrısına ise Aybet, "Suriye’de tek başına bu kadar alanı DEAŞ'tan temizleyen tek koalisyon üyesi Türkiye’ye böyle bir çağrı yapılmasının gereksizliğini ve adaletsizliğini." vurguladı.



Kendisinden önce yayına bağlanan BBC muhabiri Mark Lowen’ın terör örgütü PKK'ya "yasadışı militan grup" olarak değinmesini de eleştiren Aybet, PKK’nın, ABD ve AB tarafından da bir terör örgütü olarak kabul edildiğini tekrar hatırlattı.

Muhabir: İnci Gündağ