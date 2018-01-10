Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir kaymakamımızın, emri altında çalışanlardan daha düşük maaş alıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konuda hakkaniyete dayalı bir ücret dengesinin en genç 2019 yılında kurulacağına inanıyorum." dedi.

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Kaymakamlar Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Hiçbir kaymakamımızın, emri altında çalışanlardan daha düşük maaş alıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konuda bir çalışmanın yapılarak tüm meslek grupları açısından hakkaniyete dayalı bir ücret dengesinin en genç 2019 yılında kurulacağına inanıyorum." dedi.

"Yanlış yapan olursa karşısında önce bizi bulur"

Erdoğan, "Eğer Türkiye 3 bin 500 dolar kişi başına milli gelirden 11 bin dolara ulaşmışsa, eğitim düzeyi bu derece yükselmişse artık burada devletle vatandaşın ilişkisinin eski düzeyde yürümesi mümkün değildir. Böyle bir yanlış yapan olursa karşısında önce bizi bulur. Kaymakam arkadaşlarımızın bu konuda azami dikkati gösterdiğini biliyorum. Yine de bazen vatandaşlarımızdan şikayetler aldığım oluyor. Her şikayet doğru ve haklı olacak diye bir şey yok elbette ama haklı şikayetleri tespit edersek gereğini yapmaktan da asla çekinmeyiz." diye konuştu.

"Önümüzdeki dönemdeki en büyük tehlike mezhep saldırıları"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıldan başlayarak önümüzdeki dönemde milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine yönelik saldırların katlanarak artması kuvvetle muhtemeldir. Kimi zaman inanç, kimi zaman mezhep... En büyük tehlike bu, onu da söyleyeyim. Şu anda mezhebi noktada bir yapılanmayı şiddetle yürütenler de var. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum. Etnik unsurları şu anda egemen kılamayanlar şimdi mezhebi olarak bu işi yürütmenin gayreti içindeler." dedi.