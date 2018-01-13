Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beşer planında bugüne kadar hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda, rükuda ve secdede eğiliriz. Başka bir güç karşısında asla." dedi.

ELAZIĞ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Beşer planında bugüne kadar hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda, rükuda ve secdede eğiliriz. Başka bir güç karşısında asla." dedi.

AK Parti Elazığ 6. Olağan İl Kongresi öncesinde Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Erdoğan, bu güzel havada bu güzel tabloda Elazığlılarla bir arada olduklarını söyledi.

"Ne mutlu bizlere. Şu an salon tıklım tıklım dolu. Sevgili kardeşlerim bunu unutmayın, beşer planında bugüne kadar hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Başka bir güç karşısında asla." diyen Erdoğan, bu topluluğun aynı idrak, aynı şuur içerisinde olduğuna inandığını belirtti.

Erdoğan, yola bu şekilde devam edileceğini vurgulayarak, bundan asla taviz verilmeyeceğini dile getirdi.

Bu yolculukta bir özellik olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bir, tek millet. Bölünmeyeceğiz, ayrışmayacağız. İki, tek bayrak. Bayrağımızı asla kimseye kaptırtmayacağız. Rengi şehidimizin kanının rengi, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Üç, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 780 bin kilometrekare ile vatanımızı da böldürtmeyeceğiz. O hani birileri geliyor da yok 'paralel devlet' yok 'şurayı böleceğiz filan.' Asla. Buna tevessül edenler karşısında evelallah askerimizi, polisimizi, güvenlik korucularımızı, hepsinden öte jandarmamızı ve milletimizi bulurlar. Ve dört, tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz var mı? 'Paralel devlet' yok 'şu devlet' yok 'bu devlet'. Ne devleti be? Tek devlet, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve inşallah rabiamız bizim unsurlarımızdır. Rabiamızı hep beraber söyleyeyim. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. İnşallah bununla bu yolculuğa devam edeceğiz ve bizi bölemeyecekler. Onun için de bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

Allah'tan bu birliği devam ettirmesini dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birbirimizi menfaat için değil sadece Allah için seveceğiz. Yolumuz açık olsun, geleceğimiz aydınlık olsun." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşması sırasında alanı dolduran vatandaşlar, sık sık "Dik dur eğilme, bu millet seninle" sloganları attı.

Muhabir: Nurten Aslan,Hasan Namlı