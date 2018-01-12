Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da çorbacıya gitti

İSTANBUL



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiler'de bir çorbacıya uğradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi'ndeki programın ardından, Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı'na gitti.

Burada bir süre kalan Erdoğan, daha sonra Etiler'deki Sarıhan Çorbacısı'na geçti. Erdoğan'ın geçtiğimiz pazar günü Boğaziçi Üniversitesi'ndeki programdan dönerken, mekan sahibi Cemal Sarıhan tarafından davet edildiği, verdiği söz üzerine çorba içmeye gittiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti yöneticileri ve milletvekilleri eşlik etti.

Burada bir süre kalan Erdoğan, mekandan çıkarken, çalışanlarla fotoğraf çektirdi ve kendisini dışarıda bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.

Muhabir: İsmail Özdemir