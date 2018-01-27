KOCAELİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Gençlik Kolları İl Kongresi'nin yapılacağı Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu önündeki Yahya Kaptan pazar alanında, kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, Kocaeli Gençlik Kolları İl Kongresi'nin yapılacağı Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu önündeki Yahya Kaptan pazar alanında, kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Bugün İstanbul'da 600 milyonluk bir tünel açılışı yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, akşam İstanbul programına dönüp yarın Çorum ve Amasya kongrelerini yapacaklarını söyledi.

Alandakilere, "Siz burada bu inancınızla, bu direncinizle dururken, bilesiniz ki sizden aldığı heyecanla benim Mehmet'im de aynen Afrin'de yoluna devam ediyor." diye hitap eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün itibarıyla 394 terörist etkisiz hale getirildi. Bu verdiğim rakam, sabah rakamıdır. Ondan sonra kaça yükseldi onu henüz almış değilim. Bizim de ÖSO ve askerimiz olmak üzere toplamda 20 şehidimiz var. Demek ki şu anda evelallah Mehmet'imizin önünde dayanacak yok. Bunun bedelini çok ağır ödeyecekler. Ey teröristler, siz bizim sınırlarımızı mı taciz ediyorsunuz? Ey imansızlar, siz bizim camilerimizi mi bombalıyorsunuz? Namaz kılarken şehit olanların bedelini ağır ödeyeceksiniz. Masum, mağdur, mazlum kardeşlerimizin şehadetinin bedelini ağır ödeyeceksiniz. İşte onun için 'Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan.' dedik ve şu anda millet yürüyor. Millet nerede? Sınırda, hep beraber oradayız. Dualarınızla yanımızdasınız."

"Mehmetçik, sizler dualarımızdasınız"

Askerlere "Mehmetçik, sizler dualarımızdasınız." dediklerini aktaran ve Mehmetçiğin yalnız olmadığını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"O teröristlere kimler hangi yardımı gönderirse göndersin, biz bir şeye inandık. O nedir? Korkma Allah bizimle beraberdir. Ve böyle yürüyor muyuz? 8. gündeyiz ve 8. günde bu mücadelemizi sürdürürken, kararlılığımız devam ediyor. Bizler Başbakanımız, bakanlarımız Ankara'dan bu diplomasiyi yürütüyoruz. Biz Rusya ile ABD ile dün İngiltere ile Avrupa'nın değişik ülkeleriyle, hepsiyle bu görüşmeleri yapıyoruz. Dışişleri Bakanlığımız görüşmelerini yapıyor çünkü biliyorsunuz uluslararası camiada eğer kendinizi anlatmazsanız, tarihte olduğu gibi meydanda kazanırsınız, masada kaybedersiniz. Lozan böyle olmadı mı? Oldu.

Şimdi Kılıçdaroğlu'na sorarsan Lozan'da kazandığımızı söyler. Ondan sonra da adaların faturasını AK Parti'ye kesmeye kalkar. Adaları siz verdiniz, siz. Sizin partinizin başında olanlar verdi ve şimdi tarihi dosyaları hazırlatıyorum ve o tarihi dosyaları, Lozan da dahil olmak üzere bunların önüne de, milletime de bunları o belgelerle anlatacağız. Görecekler kim nerede neyi vermiş. Öyle yalan yanlış dolanbazlarla, cambazlarla bu milleti aldatamazsınız."

Şu anda teröristlerin yanında olanların kim olduğunun bilindiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu anda ana muhalefet onlarla beraber cirit atıyor. Onlarla beraber oynuyor. Kaldı ki işte bir tane cambaz var, ahlaken de maalesef siyasi ahlak itibarıyla adeta sıfırlanmış, kalkıyor ÖSO'ya 'terör örgütü' diyor. Bu ne anlayıştır. Ne terbiyeden muaf bir duruştur. O ÖSO ki şu anda benim Mehmet'imle beraber arazide ve şu ana kadar 13 şehidi var. Peki siz kimle berabersiniz? Siz şu anda terör örgütleriyle berabersiniz. Siz PKK ile berabersiniz. Siz PKK ile el ele, kol kola gezenlerle İstanbul yürüyüşünü yapmadınız mı? Benim milletim sizi gayet iyi tanıyor. Sizin kirli çamaşırlarınızı daha meydana çıkaracağız. Zira bu millet artık bu yalanı, dolanı, talanı yutmayacak. Gerçekleri anlatmak durumundayız ki kim kimdir bu bilinsin."

"Bütün aşkımız ilk 10'a girmek"

Erdoğan alandakilere seslenerek, "Sizden bir ricam var. Şu topluluğu karşımda görüyorum ve Rabb'ime hamd ediyorum. Rabb'im sana hamd olsun bizlere bu birlikteliği, bu beraberliği, bu kardeşliği lütfettin. 'Ya Rabbi ülkemin dünyada ilk 10'a girdiği günü de bizlere göster.' diyorum çünkü bütün aşkımız ilk 10'a girmek." dedi.

Bunu başaracaklarının altını çizen Erdoğan, "Geldiğimizde 25'teydik, şimdi 17 olduk. 17 de bize yetmez, ilk 10'a gireceğiz. Nasıl ki dünyada fakir, fukaraya yardımda milli gelire oranla bir numaradayız. Normalde ABD'nin arkasından ikinci sıradayız. Bak Türkiye nereden nerelere geldi. Alan el olmadı, veren el oldu." diye konuştu.

Türkiye'nin "Rabia" ile çok şeyler yapacağına işaret eden Erdoğan, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet vurgusu yaptı.

Erdoğan, vatanı bölmek isteyenlerin karşılarında milleti bulacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de fantom oluruz. Helikopterlerimizle, tanklarımızla, toplarımızla geçenlerde izlediniz değil mi? O inlerine, mağaralarına fantomlar nasıl giriyordu, gördünüz değil mi? Gireriz. Paralel devletmiş, şu devletmiş, bu devletmiş. Kardeşlerim, nerede bir paralelci bulursunuz, gelin bunu emniyet güçlerimize, valiliğimize bildirin. Olur ya bir yerlere girmiş olabilirler. Bunları bilelim. Bunları verin çünkü bunlar, adeta ajan gibi her ailede bir virüs gibi hala var. Onlara karşı diri olacağız. Tek devletimiz var, Türkiye Cumhuriyeti devleti. PKK ne yaptı? Güneydoğu'da kendine göre devlet kuracaktı. Ne oldu? Şu anda biz Güneydoğu'yu, Doğu'yu abat ediyoruz abat. Her tarafı en güzel şekliyle inşa ediyoruz, ihya ediyoruz ve orada sindirilmiş olan adeta kanallara, çukurlara gömülmüş olan vatandaşımızı şimdi oralardan çıkartarak bu yeni evlerine inşallah yerleştiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra alandakilerle Rabia işareti yaparak, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkının sözlerini söyledi.