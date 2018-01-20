Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabiamızı anlamayanlar var. Bak Kılıçdaroğlu anlıyor mu? Anlamaz. Onun millet diye, onun bayrak diye, onun vatan diye, onun devlet diye bir derdi yok. O PKK'lı teröristlerle el ele, kol kola varsın yürüyüş yapsın." dedi.

KÜTAHYA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya 6. Olağan İl Kongresi'nin yapılacağı Yeni Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap ederek, birlik olma çağrısı yaptı.

AK Parti hükümetleri döneminde yapılan icraatlara değinen Erdoğan, kişi başına milli geliri 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara, ihracatı 36 milyar dolardan 158 milyar dolara çıkardıklarını bildirdi.

Türkiye'nin en büyük ülkeler sıralamasında dünyada 17'nci, Avrupa'da ise 6'ncı sırada olduğuna işaret eden Erdoğan, 2023'te dünyadaki ilk 10'a girmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Erdoğan, 2017'nin üçüncü çeyreğinde, Türkiye'nin yüzde 11 büyümüyle dünyada bir numara olduğuna işaret ederek, bu hızla yola devam edileceğini vurguladı.

Rabia'ya sahip çıkıldığı sürece Türkiye'yi kimsenin yıkamayacağını belirten Erdoğan, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yaptı.

Erdoğan, "Biz 80 milyon tek milletiz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle Gürcü'süyle Boşnak'ıyla, Roman'ıyla 80 milyon tek millet. Çünkü biz insanları makamından, mevkisinden, parasından, pulundan değil, yaratılanı Yaradan'dan ötürü seviyoruz. Farkımız bu değil mi? Tek bayrak. Bayrağımız bu, buna asla eş olamaz. Rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi ve böyle güzel bir bayrağımız var." diye konuştu.

Türkiye'nin 780 bin kilometrekare ile tek vatan olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Böldürmeyiz. Tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet yok. Yok paralel devletmiş, yok şuymuş yok buymuş... Asla. Bu yolculuğu böyle yürüteceğiz ve bunu da çok iyi bileceğiz." dedi.

"Senin kilon bunu kaldırmaz"

Rabiayı anlamayanlar bulunduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bak Kılıçdaroğlu anlıyor mu? Anlamaz. Onun millet diye, onun bayrak diye, onun vatan diye, onun devlet diye bir derdi yok. O PKK'lı teröristlerle el ele, kol kola varsın yürüyüş yapsın. O bu ülkede darbe yapıldığı gece afedersiniz kaçarak Bakırköy Belediyesine sığınan birisi. Biz milletimizle beraber Atatürk Havalimanı'nda F16'lar üzerimizden geçerken, helikopterler üzerimizde sorti yaparken biz orada halkımızla, milletimizle el ele, omuz omuza darbeye karşı ne yapacağımızı ilgili arkadaşlarımızla beraber onun planlarını yaptık, oradan onun talimatlarını verdik. O ise televizyondan ne olduğunu, ne bittiğini izliyordu. Ondan sonra da utanmadan, sıkılmadan 'İlk önce tankların karşısına ben çıkarım' diyor. Geç o işi. Senin kilon bunu kaldırmaz. İşte İstanbul'a getirdiğin il başkanıyla belli oluyor nerede olduğun. Her şey ortada."

AK Parti'nin ana kademe, kadın ve gençlik kollarının kapı kapı dolaşıp çalışması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, daha sonra alandakilerle "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını söyledi.

Alandaki bir vatandaşın taşeron işçilere kadro konusundaki talebini dile getirmesi üzerine, "Siz bugüne kadar size ne anlatıldığını herhalde dinlemiyorsunuz, takip etmiyorsunuz. Kaç kere meydanlarda, parlamentoda bunları konuştuk, yine anlamıyorsunuz? Sen karayollarında kimin elemanısın? Devletin değil ihale almış olan bir şirketin elemanı mısın? Eğer taşeron elemanıysan şu anda taşeronlar kalkıyor. Dolayısıyla da orada karayollarının kendi şirketleri elemanlarını kendileri alıyor. Olay bu." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Ayşe Şensoy