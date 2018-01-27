Dadaşlardan 'Bir gece Afrin'e gelebiliriz' türküsü

Erzurum'da mahalli sanatçı ve belediye işçisi Şimşek, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için "Bir gece Afrin'e gelebiliriz" türküsünü besteledi.

Fotoğraf: AA/İlhami Erkılıç

ERZURUM

Erzurum'da mahalli sanatçı ve belediye işçisi Fikret Şimşek, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için "Bir gece Afrin'e gelebiliriz" türküsünü besteledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğünde görevli işçi ve Hafız Kaleli Dadaşlar Fasıl ekibi solisti mahalli sanatçı Şimşek, Zeytin Dalı Harekatı için bestelediği, "Bir gece Afrin'e gelebiliriz" türküsünü iş yerindeki arkadaşlarıyla ellerinde Türk bayrakları ve Rabia işaretleri eşliğinde seslendirdi.

Şimşek'in soğuk havada çektiği türkünün klibi ise paylaştığı sosyal medya hesaplarından binlerce kişi tarafından beğenildi.

Şimşek, AA muhabirine, Afrin'de görev yapan Mehmetçik'e her zaman dua ettiklerini söyledi.

"Ne zaman bize 'Gelin' denilirse biz dadaşlar her daim gitmeye hazırız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrin operasyonu öncesi bir konuşmasında "Bir bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerinden etkilenerek bu türküyü bestelediğini anlatan Şimşek, şöyle konuştu:

"Rabb'im bütün güvenlik güçlerimizi korusun. Bizler her ne kadar burada olsak da gönlümüz daima Mehmetçik'imizin, güvenlik güçlerimizin yanında. Ne zaman bize 'Gelin' denilirse biz dadaşlar her daim gitmeye hazırız. Bizler vatanımız için varız. Bu vatan öyle kolay kolay kazanılmamış, Nene Hatun 'Benim evladım annesiz babasız yaşar ama vatansız yaşamaz.' dediği için bizler de bu vatan aşkıyla esinlendik, böyle bir türkü hazırladık."

Şimşek'in bestelediği türkünün sözleri ise şöyle:

"Hedefimiz büyük turan, var mı karşımızda duran. Elde bayrak, dilde Kur'an, gelebiliriz, gelebiliriz bir gece Afrin'e gelebiliriz. Türk'ün yolu durmaz akı, gücümüzü gördü Batı, Zeytin Dalı Harekatı, gelebiliriz, gelebiliriz bir gece Afrin'e girebiliriz, bir gece Kerkük'ü, Musul'u alabiliriz."

Şimşek, türküyü hazırlarken aşık Erol Ergani'den de esinlendiğini belirtti.

Muhabir: İlhami Erkılıç