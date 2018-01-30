İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında otuz yedişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı davanın 24. duruşması tamamlandı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda yapılan duruşmada savunma yapan sanık eski üsteğmen Ali Akçay, FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını belirterek askeri mevzuatı anlattı.

15 Temmuz’da Yalova’daki Hava Meydan Komutanlığında olduğunu belirten Akçay, birlikten Hava Harp Okulu öğrencileri ve sanık eski binbaşı Gazi Odacı ile hareket ettiklerini belirtti.

Başka davada “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılan eski yüzbaşı Mesut Kazancı’nın oluşturduğu listeye göre otobüslere bindirildiklerini anlatan Akçay, öğrencilere kırkar adet mermi verildiğini söyledi.

Darbe girişimini, köprüye varmadan öğrenmiş

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne yaklaştıklarında trafiğin artması ve olağanüstülük sezmesi üzerine internete baktığını aktaran Akçay, “Haberlere baktığımda askeri hareketlilik ve darbe girişimi olduğunu gördüm. Bu bilgiyi hemen Gazi binbaşıya söyledim. O da bizlik bir durum olmadığını, öğrencileri terör tehdidi nedeniyle okula götürdüğümüzü söyledi” şeklinde savunma yaptı.

Köprüye yaklaştıklarında otobüslerin camının taş ve sopalarla kırıldığını iddia eden Akçay savunmasında şunları öne sürdü:

“Harbiyeliler otobüsün koridoruna uzanarak kendini korumaya başladı. Saldırının dozajı arttı. Aracın camları kırılmıştı. Aracın şoförü ‘Vuruldum komutanım’ dedi. Araca ateş açılmaya da başlanmıştı. Etrafımızdakilere araçtakilerin Harbiyeli olduğunu, okula döndüğümüzü söyledik. Saldırıların artması nedeniyle can güvenliğimizden büyük endişe duymaya başladı.Havaya 3-4 el ateş ettik. Ne yapacağımızı şaşırmıştık, Biri aracın yandığına dair bir ses duyduk. Araçtan en son ben indim.”

Kendilerinin kimlerden oluştuğunu bilmediği insan koridoru tarafından köprüye doğru sürüklendiğini iddia eden Akçay, darbe girişimi esnasında köprü üzerinde bulunan vatandaşlara ateş etmediğini savundu.

Üzerine atılı tüm suçlamaları reddeden Akçay, tahliyesini talep etti.



Muhabir: Mustafa Hatipoğlu, Melike Gallenkuş