Denizlerde fırtına bekleniyor

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, batı Karadeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, pazar sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde, aynı gün akşam saatlerinde etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden ise 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtına, pazar öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.

Kuzey Ege'de yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi ve pazar öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Muhabir: Zehra Aydın