Dev dalgalardan kaçan gemiler Sinop'un doğal limanına sığındı

SİNOP

Karadeniz'de iki gündür devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle 30'un üzerinde uluslararası yük gemisi, dev dalgalardan kaçarak Sinop'un doğal limanına demirledi.

Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Karadeniz'de 3 metreyi bulan dalgalar oluştu. Dev dalgalar sebebiyle yol almakta güçlük çeken 30'un üzerindeki uluslararası gemi Sinop'un doğal limanına demirlemek zorunda kaldı.

Fırtına, yük gemilerinin yanı sıra balıkçıları da olumsuz etkiledi. Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, Karadeniz'in genelinde olumsuz hava koşullarının hakim olduğunu söyledi.

Sert rüzgarın avcılığa müsaade etmediğini vurgulayan Bayrak, "Balıkçılarımız şu an iskeleye teknelerini bağlayarak havanın düzelmesini bekliyor. Çünkü mevcut durumda avcılık yapılması mümkün değil. Tekneleri bırakın, büyük tonajlardaki yük gemileri dahi yol alamıyor. Çok şiddetli bir fırtınayla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Bu arada şiddetli fırtınada kentteki bazı tabelalar söküldü. Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri sökülen tabelaları kaldırdı.

Muhabir: Gökhan Gücüklüoğlu





